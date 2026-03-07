ViolÃªncia contra mulher (imagem ilustrativa) - CrÃ©dito: Freepik

Neste domingo, 8 de março, São Carlos será palco de um importante evento de conscientização sobre a violência doméstica e o feminicídio. O ato público “São Carlos por Elas” ocorrerá a partir das 9h, na Praça Coronel Salles, ao lado da Câmara Municipal, com apoio da Prefeitura Municipal e participação da sociedade civil. A iniciativa visa sensibilizar a população sobre a crescente onda de violência contra a mulher e fortalecer a rede de apoio e proteção às vítimas.

Os dados são alarmantes. O Brasil registra mais de 1.400 feminicídios por ano, além de mais de 74 mil casos de estupro, conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A situação é ainda mais grave quando observamos que muitas vítimas não denunciam, perpetuando o ciclo de violência dentro de suas casas e comunidades.

No estado de São Paulo, a violência doméstica também tem mostrado índices crescentes. Cidades como São Carlos enfrentam o desafio de não apenas aumentar a conscientização sobre a gravidade do problema, mas também de proporcionar um ambiente seguro onde as mulheres se sintam encorajadas a buscar ajuda.

Lucão Fernandes, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, destaca a importância do movimento. “É urgente que toda a sociedade se mobilize para combater a violência contra a mulher. Este ato é um convite para refletirmos sobre o papel de cada um nessa luta, especialmente dos homens, que precisam se posicionar contra qualquer forma de agressão”, afirmou o presidente.

Lucão reforça que o evento não é apenas um protesto, mas um esforço coletivo para promover uma mudança cultural. “Queremos envolver todos os setores da sociedade – famílias, lideranças e instituições – para mostrar que a violência contra a mulher não pode ser tolerada. É um compromisso com o respeito e com a vida”, destacou.

O ato também irá abordar as diversas formas de violência contra a mulher, incluindo a violência psicológica, o assédio moral, as ameaças e os ataques nas redes sociais, formas de abuso muitas vezes invisíveis, mas igualmente devastadoras.

A expectativa é que o evento reúna representantes do poder público, movimentos sociais, lideranças comunitárias e cidadãos para dar um exemplo de união e conscientização. O objetivo é transformar a indignação em ação, incentivando a denúncia e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A iniciativa busca fortalecer a luta contra a violência de gênero e promover uma cultura de respeito, onde todas as mulheres possam viver livres de medo e de violência.

