Chegada de nova frente fria pode trazer fortes pancadas de chuva para o estado de SP

Segunda-feira (06/03) e Terça-feira (07/03)

Nova frente fria associada ao sistema de baixa pressão no oceano Atlântico, chega ao estado de São Paulo, intensificando as instabilidades. Na terça-feira, esse sistema permanece no oceano, próximo ao litoral paulista, mantendo a condição de instabilidade no estado, com nebulosidade variável e com áreas de chuvas isoladas, ocasionalmente fortes, que ocorrem principalmente entre os períodos da tarde e da noite. Temperaturas com leve declínio.

Quarta-feira (08/02) e Quinta-feira (09/02)

Sistema frontal afasta-se do litoral paulista e com isso, o sol aparece com mais força e com pouca nebulosidade no período da manhã no estado de São Paulo. A partir da tarde, pancadas de chuva ocorrem em pontos isolados, algumas com forte intensidade, devido ao aquecimento diurno. Temperaturas em elevação.

