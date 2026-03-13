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sexta, 13 de marÃ§o de 2026
Cidade

CDCC/USP convida o PÃºblico 60+ para atividades presenciais do Programa Cultural

13 Mar 2026 - 12h10Por Jessica Carvalho R
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O Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC) está com inscrições abertas para o público com 60 anos ou mais participar de duas atividades presenciais, pensadas para aprendizado, convivência e novas experiências, sempre no período da tarde.

Atividades Disponíveis

1. Venha Vivenciar Com a Gente do Plantio ao Prato de Verdura Orgânica

  • O que é: Vivência prática em que os participantes moldam vasos reutilizáveis, preparam o solo e plantam hortaliças, levando o resultado para casa.

  • Data e horário: 27 de maio de 2026, das 14h às 16h

  • Local: Rua Nove de Julho, 1227 – Centro

  • Vagas: 10

2. Navegar com Segurança: Guia Prático

  • O que é: Encontro voltado para uso seguro do smartphone, internet e prevenção de golpes digitais. Aborda configurações, WhatsApp, links suspeitos e criação de senhas.

  • Data e horário: 11 de junho de 2026, das 14h às 17h

  • Local: Rua Nove de Julho, 1227 – Centro

  • Vagas: 18

  • Observação: Levar o próprio smartphone não é obrigatório, mas facilita a participação.

Inscrições e Informações

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas:

  • Presencialmente: Prédio do CDCC – Rua Nove de Julho, 1227, Centro

  • Telefone: (16) 3373-8292

  • E-mail: rosana@cdcc.usp.br

Os participantes receberão a confirmação por e-mail. Para dúvidas, o contato pode ser feito pelas mesmas formas acima.

Estas atividades oferecem oportunidades de aprendizado, convivência e prática de novas experiências para o público 60+, com foco em bem-estar e inclusão digital.

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