Carreta móvel do "Mulheres de Peito" inicia atendimento em São Carlos

A carreta móvel do programa “Mulheres de Peito” estará na Praça do Mercado Municipal, em São Carlos, a partir desta terça-feira, 27, realizando mamografias gratuitas para mulheres a partir dos 35 anos de idade. A unidade realizará os exames de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados). O atendimento ocorre mediante distribuição de senhas no período da manhã. Serão realizados 50 exames por dia durante a semana e 25 aos sábados.

O programa, idealizado pelo Governo do Estado de São Paulo, visa ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A unidade é equipada com tecnologia digital, impressoras, computadores e conta com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia e agentes administrativos.

Para realizar o exame, mulheres entre 35 e 49 anos devem apresentar pedido médico do SUS, RG e Cartão SUS. Já mulheres de 50 a 69 anos podem realizar a mamografia apresentando apenas o RG e o Cartão SUS. Acima dos 70 anos, o pedido médico volta a ser necessário, além dos documentos pessoais. Em caso de alterações detectadas no exame, a paciente será encaminhada para um serviço de referência do SUS para complementação do diagnóstico ou início do tratamento.

As imagens são entregues imediatamente após o exame, e o laudo poderá ser acessado em até 48 horas em site específico do programa. O endereço eletrônico é informado no momento do atendimento.

O secretário municipal de Saúde de São Carlos, reforçou a importância da iniciativa para a saúde das mulheres de São Carlos. “É uma grande oportunidade para que as mulheres façam a mamografia de forma prática, gratuita e com qualidade. Sabemos que o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento contra o câncer de mama, e essa carreta facilita muito o acesso, principalmente para quem encontra mais dificuldades para agendar o exame na rede tradicional. A nossa orientação é que todas as mulheres dentro da faixa etária recomendada procurem o serviço e aproveitem essa ação do programa Mulheres de Peito”, ressalta Leandro Pilha.

O prefeito Netto Donato agradeceu a parceria com o Governo do Estado e destacou o apoio fundamental do deputado Oseias de Madureira. “Agradeço ao Governo do Estado por essa importante parceria e, em especial, ao deputado Oseias de Madureira, que foi um grande aliado para que o programa chegasse até a nossa cidade. Atualmente, já realizamos um número significativo de mamografias por meio de contratualizações, mas esse reforço é sempre muito bem-vindo. Hoje, o nosso Ambulatório Oncológico atende cerca de 300 mulheres em tratamento contra o câncer de mama. Não queremos que esse número aumente. Por isso, a prevenção por meio do exame é essencial”, ressaltou o prefeito.

A carreta móvel do programa “Mulheres de Peito” permanecerá na cidade até o próximo dia 7 de junho.

