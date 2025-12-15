(16) 99963-6036
Capivara é flagrada caminhando tranquilamente em calçada na Miguel Petroni

15 Dez 2025 - 09h29Por Da redação
Crédito: reprodução

Uma capivara foi registrada por uma leitora passeando tranquilamente pela calçada da Rua Miguel Petroni neste domingo. O vídeo com o flagrante foi encaminhado ao São Carlos Agora e mostra o animal andando pelo local. 

Segundo especialistas em comportamento animal, a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é o maior roedor do mundo e ocorre naturalmente em grande parte da América do Sul, habitando áreas próximas a rios, lagos, represas e pântanos. Apesar disso, é comum observar capivaras em ambientes urbanos, especialmente em áreas com corpos d’água próximos ou alterações ambientais que as aproximam de bairros e zonas residenciais.

