Capivara é flagrada caminhando tranquilamente em calçada na Miguel Petroni

Crédito: reprodução

Uma capivara foi registrada por uma leitora passeando tranquilamente pela calçada da Rua Miguel Petroni neste domingo. O vídeo com o flagrante foi encaminhado ao São Carlos Agora e mostra o animal andando pelo local.

Segundo especialistas em comportamento animal, a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é o maior roedor do mundo e ocorre naturalmente em grande parte da América do Sul, habitando áreas próximas a rios, lagos, represas e pântanos. Apesar disso, é comum observar capivaras em ambientes urbanos, especialmente em áreas com corpos d’água próximos ou alterações ambientais que as aproximam de bairros e zonas residenciais.

