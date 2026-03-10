Câmara de São Carlos assume protagonismo no enfrentamento à violência contra a mulher com o evento “São Carlos por Elas”

Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos, sob a presidência do vereador Lucão Fernandes, tem assumido um papel cada vez mais protagonista no enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio no município. Esse compromisso ganhou destaque mais uma vez com a realização do evento “São Carlos por Elas”, que reuniu autoridades, forças de segurança, entidades e representantes da sociedade civil em um grande ato público de conscientização e mobilização.

Realizado na Praça Coronel Salles, o encontro foi marcado pela participação ativa da sociedade civil organizada, movimentos democráticos e organizações sociais que desenvolvem trabalho permanente de defesa das mulheres. Entre as entidades presentes estiveram a Nave Sal da Terra e a Formiga Verde, que contribuíram com apresentações culturais, incluindo dança e ações educativas voltadas à conscientização sobre a violência contra a mulher e a importância da denúncia e da rede de proteção.

O evento contou com ampla participação de autoridades públicas. Estiveram presentes o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, e os vereadores André Rebello, Bira Teixeira , Bruno Zancheta, De Alvim, Edson Ferraz, Fernanda Castellano, Larissa Camargo, Lineu Navarro, Raquel Auxiliadora e Thiago de Jesus. Também participaram o prefeito de São Carlos, Netto Donato, a primeira-dama Herica Ricci Donato e o vice-prefeito Roselei

A presença das forças de segurança reforçou o caráter institucional do evento. A delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de São Carlos, Denise Sazakal, a cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Valéria, e a guarda municipal Cibele, integrante da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de São Carlos, trouxeram relatos e dados preocupantes sobre a realidade da violência contra a mulher, além de experiências vividas no atendimento às vítimas. Os discursos foram marcados por forte apelo à conscientização da sociedade e ao fortalecimento da rede de proteção.

Entidades representativas da sociedade civil também demonstraram apoio às iniciativas lideradas pelo Legislativo municipal. Estiveram presentes a presidente da OAB São Carlos – 30ª Subseção, Andrea Valdevite, e a presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), Ivone Zanchin, que reforçaram a importância da união entre poder público, instituições e sociedade para combater a violência de gênero.

Um ponto de grande relevância do evento foi a preocupação com a inclusão e a acessibilidade. Todas as falas das autoridades contaram com tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo que pessoas surdas pudessem acompanhar integralmente os discursos, debates e mensagens de conscientização apresentados durante o ato. A iniciativa reforçou o compromisso do evento em promover uma mobilização ampla e acessível a toda a comunidade.

Durante sua fala, o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, destacou que o Legislativo tem buscado ir além do papel tradicional de legislar, assumindo também a responsabilidade de mobilizar a sociedade para enfrentar um dos problemas sociais mais graves do país.

“Esse é um tema que exige união, coragem e posicionamento. A Câmara Municipal está comprometida em liderar esse debate e fortalecer ações que garantam proteção, dignidade e respeito às mulheres de nossa cidade”, afirmou.

O evento “São Carlos por Elas” consolidou-se como um importante marco de mobilização social, reforçando o compromisso da Câmara Municipal de São Carlos em promover políticas públicas, ampliar o diálogo institucional e incentivar a participação da sociedade no enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio. A iniciativa demonstra que, com articulação entre diferentes setores, é possível avançar na construção de uma cidade mais justa, segura e igualitária para todas.

