Cadastramento habitacional acontece a partir de amanhã (19) no Ginásio Milton Olaio Filho

A organização para o início do cadastramento habitacional que será realizado a partir de amanhã, 19, no Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho, já está finalizada.

De acordo com o Presidente da PROHAB, Rodson Magno, o local já está pronto com toda a estrutura necessária para receber a população de São Carlos.



Rodson destaca que as senhas serão entregues na bilheteria do ginásio do dia 19 a 31 de março, das 9h as 17h. Na senha já vai constar o dia do atendimento e o período (manhã ou tarde). Para realizar o cadastramento os interessados deverão levar RG, CPF do responsável, RG e CPF do cônjuge ou companheiro, comprovante de residência (água ou luz) e se houver pessoa com deficiência levar os documentos com o CID.



O cadastramento tem por objetivo obter o déficit habitacional do município e a partir dos dados programar a busca de novos programas habitacionais junto aos governos estadual e federal. “O último levantamento do déficit habitacional do município foi feito em 2014 e essa atualização será importante na captação de recursos, já que o cadastro atualizado é uma das principais exigências. No entanto, vale ressaltar que as pessoas não precisam dormir na fila ou acampar no ginásio, elas podem ir com calma que serão todas atendidas pelos servidores da PROHAB e toda equipe da Prefeitura de São Carlos”, disse Rodson.

O Presidente da PROHAB ainda ressaltou que neste momento é somente um cadastro habitacional ou atualização para quem já possui. “Quero deixar claro que não vamos sortear casas ou terrenos agora, esse é o primeiro processo para que depois possamos pleitear novos loteamentos e residenciais populares para o município”, finalizou.

