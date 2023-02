Banco do Povo e empreendedorismo ganham atenção especial da prefeitura

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda deve ampliar a atuação do Banco do Povo neste ano, a iniciativa atende a um pedido do prefeito Airton Garcia, em reunião com a secretária da pasta, Dani Favoretto Valenti, e o secretário de Governo, Netto Donato. “Queremos apoiar ainda mais na recuperação, principalmente os comerciantes e empreendedores atingidos pelas enchentes e aos que ainda não se recuperaram dos prejuízos durante a pandemia”, disse o prefeito.

A secretária apresentou ao prefeito o modelo de atuação da pasta, que será ampliado. Na reestruturação o segmento ganhou um departamento específico, o de Empreendedorismo e Banco do Povo, dirigido por Rosângela Rodrigues dos Santos, pós graduada em Gestão Pública. “Estamos ampliando as políticas públicas e projetos da prefeitura para micro e pequenos empreendedores, a criação do departamento no permite atuar com maior dinamismo e eficiência”, explicou Dani Favoretto Valenti ao prefeito.

Para o secretário de Governo, Netto Donato, a maior divulgação das linhas de crédito e ações específicas serão fundamentais. “Sabemos que mesmo em uma cidade industrializada, como a nossa, os pequenos empreendedores representam um pilar da economia, eles são responsáveis por parcela significativa dos empregos em nosso município”, destacou.

SERVIÇO

Interessados pelos créditos do Banco do Povo Paulista podem entrar em contato pelo e-mail saocarlos@bancodopovo.sp.gov.br , telefones

(16) 3376 – 6561 / 3374 -1750 (Ramais: 207/ 208 / 209). Ou presencialmente na Avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro.

O horário de atendimento é de segunda a sexta das 8h às 17h.

Leia Também