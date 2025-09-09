Bailarino de São Carlos conquista bolsa para estudar ballet nos Estados Unidos

O talento do jovem bailarino são-carlense Miguel Bonora dos Santos, de 16 anos, ultrapassou fronteiras. Após se destacar em competições nacionais e internacionais, ele conquistou uma bolsa de estudos integral para estudar na Cary Ballet Conservatory, na cidade de Cary, Carolina do Norte (EUA). A viagem está marcada para outubro.
A oportunidade surgiu durante o Festival Internacional de Dança de Goiás, realizado em julho, onde Miguel foi selecionado e recebeu não apenas a bolsa nos Estados Unidos, mas também outros seis convites de instituições renomadas, incluindo admissões em programas de excelência, um convite para representar o Brasil em Nova York e até a chance de integrar uma companhia internacional.
Com uma trajetória marcada por vitórias, Miguel já conquistou o 1º lugar no Solo Neoclássico do Festival Dança Brasil, em Ribeirão Preto, em abril de 2023, e o 4º lugar no Festival de Joinville, considerado o maior da América Latina, em julho do mesmo ano. Mais recentemente, alcançou o 2º lugar nas categorias Solo Neoclássico e Variação, no Festival Internacional de Dança de Goiás.
Natural de São Carlos, o jovem iniciou a prática da dança aos 8 anos, quando era aluno da Escola Municipal Carmine Botta. Ele desenvolveu seu talento na escola Corpo e Arte, em São Carlos, e atualmente treina no Studio Márcia Belarmino, em Suzano (SP).
Emocionado, Miguel descreve a conquista como um sonho: Me sinto honrado, porque poucos brasileiros conseguem essa bolsa. Desde criança eu já dizia que queria ser bailarino. Agora vou realizar o sonho de treinar nas melhores escolas e dançar nos Estados Unidos.
A mãe do jovem, Fátima Bonora, lembra dos desafios até a conquista. Foram muitos obstáculos. Fizemos várias atividades para arrecadar recursos e agora ver o Miguel alcançar esse objetivo nos enche de orgulho.
O feito foi celebrado também pela Prefeitura de São Carlos. O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, acompanhado da diretora do Departamento de Artes e Cultura, Mariana Navarro, e da orientadora técnica da pasta, Patrícia Russo, recebeu Miguel e sua mãe no CEMAC.
“Comemoramos juntos as conquistas do Miguel. É motivo de alegria ver um talento da nossa cidade levar o nome de São Carlos para outros estados e agora para o exterior”, destacou Severo.