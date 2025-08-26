(16) 99963-6036
Atividade do comércio volta a crescer em julho, aponta Serasa

24 Ago 2025 - 17h52Por Jéssica C.R.
A abertura do comércio nos feriados tem sido solicitada pelos próprios empresários - A abertura do comércio nos feriados tem sido solicitada pelos próprios empresários -

Depois de registrar em junho a maior queda do ano, o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian apresentou crescimento em julho. O avanço foi de 0,3% em relação ao mês anterior, movimento puxado principalmente pelo setor de “Veículos, Motos e Peças”, que cresceu 1,2%. O mesmo percentual de alta já havia sido registrado em janeiro.

A economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, destacou que o desempenho do comércio continua sujeito a oscilações: “Apesar da alta no setor de veículos em julho, o cenário segue marcado por juros elevados, que restringem o crédito e afetam especialmente segmentos que dependem de financiamento para o consumo, como eletrodomésticos e móveis. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho aquecido e os ganhos salariais reais sustentam o consumo básico. A expectativa para o segundo semestre é de desaceleração gradual, com menor impulso dos setores mais sensíveis ao crédito”, avaliou.

Setores em destaque no mês

Veículos, Motos e Peças: +1,2%

Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas: +0,6%

Combustíveis e Lubrificantes: -0,4%

Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios: -1,6%

Comparativo anual

Na comparação entre julho de 2024 e julho de 2025, o comércio físico cresceu 3,4%, impulsionado principalmente pelo setor de Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios, que registrou alta de 5,3%, a segunda maior do ano.

Também tiveram desempenho positivo:

Material de Construção: +5,0%

Combustíveis e Lubrificantes: +4,3%

Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática: +4,2%

Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas: +2,6%

Veículos, Motos e Peças: +2,5%

Segundo Abdelmalack, a comparação anual evidencia uma desaceleração do ritmo de crescimento, após picos registrados no fim de 2024. “O consumo mais cauteloso reflete a combinação de juros elevados e menor propensão ao crédito, apesar do mercado de trabalho ainda aquecido”, afirmou.

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

