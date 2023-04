Após denúncia do vereador Bira, médico é demitido do cargo

Vereador Bira - Crédito: divulgação

Depois de quase um ano de sindicância, onde foi feito flagrante do médico J.E.M.G. atendendo em uma unidade particular, onde deveria está em uma Unidade Básica da Família (USF), saiu o resultado que foi a exoneração.

O médico J.E.M.G., foi demitido do cargo após ter se ausentado do trabalho na USF do Jardim Munique, por diversas vezes, sem justificativa e ir atender em uma unidade particular do município, ganhando assim dois salários.

"Observa-se, pelo histórico de ausências, que o médico não tinha compromisso algum com a população e com a administração pública, que inclusive pagam seu alto salário, deixando de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, bem como ser leal ao juramento que foi feito em sua formação, pois comparecida ao trabalho e ficava apenas algumas horas e já deixava o local, sem explicação e se dirigia ao outro emprego, deixando a população sem atendimento”, disse o Vereador Bira.

A denúncia foi realizada em maio de 2022 pelo vereador Ubirajara Teixeira, o Bira (PSD). Segundo o parlamentar, após receber ligação de um morador, ele e outros vereadores que compõe a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, se dirigiram à Unidade Básica da Família ( USF ) do Jardim Munique, e constataram que o médico não estava em atendimento. Segundo estipulado, o médico que teria entrado às 07:00 hs e deveria trabalhar até às 15h30 hs e saiu por volta das 10:00 hs.

No mesmo instante, os vereadores se dirigiram até o referido hospital particular, e foi constatado que o médico estava atendendo pacientes do plano de saúde. O caso foi registrado na Guarda Municipal, com a elaboração de um Registro de Ocorrência (R.O) e também um Boletim de Ocorrência (B.O.) na Polícia Civil foi registrado pelo Vereador Bira. Na época, o médico já respondia a uma sindicância, dois processos disciplinares, quatro apurações preliminares e 37 reclamações na Ouvidoria.

“Todos ficaram contentes com a decisão feita pela Prefeitura Municipal, onde no meu entender, a exoneração era a solução a ser tomada. Não podemos nos conformar com uma situação dessa, o médico é uma pessoa que tem que dar exemplos, pois muitas vidas passam por ele e sua conduta é tida como uma das mais fascinante que existem e no meu entender, é uma vergonha esse cidadão continuar tendo essa atitude e atender a população” completou Bira.

Todos os vereadores que fizeram também a denúncia, elogiaram a decisão da Prefeitura, são eles: Elton Carvalho (Republicanos), Cidinha do Oncológico (PP), Lucão Fernandes (MDB), Dimitri Sean (PDT), Djalma Nery (PSOL) e o vereador Bira ( PSD ) que foi o autor do flagrante do médico trabalhando em outro local.

O espaço está aberto, caso o médico queira se manifestar.

Leia Também