Alunos surdos são premiados pela Secretaria de Educação e UFSCar

A Secretaria Municipal de Educação (SME) promoveu na manhã desta sexta-feira (24/03), na EMEB Professora “Dalila Galli”, localizada no bairro Jóquei Clube a premiação dos alunos surdos da Rede Municipal de Ensino que participaram do projeto #CasaLibras - Levando a Libras na Casa de Crianças Surdas - desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Foram premiados com certificados e medalhas os alunos surdos das escolas municipais bilingue que participaram do Campeonato Artístico Literário para Crianças Surdas, com apresentação dos desenhos, escolhidos pela vocação das pessoas que compuseram a banca avaliadora.

Em parceria com a UFSCar a SME aplicou o projeto nas escolas bilíngues municipais EMEB Dalila Galli e no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professora Ida Vincinguerra com objetivo de oferecer informações sobre a COVID-19, promover contações de histórias em Libras e promoção do Campeonato Literário de Desenhos.

O projeto levou em consideração diversos estudos que apontam os desafios para a aquisição da língua de sinais por crianças surdas, diante a falta de interação com falantes qualificados, de modo precoce, em seus contextos familiares. A maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes que desconhecem a Libras e por isso, a aquisição de linguagem tardia, em crianças surdas, é imenso e comum que o primeiro contato com a língua de sinais, para as crianças surdas, ocorra no ambiente escolar.

A fonoaudióloga, Michele Toso Cappellini, explicou que o projeto foi fundamental durante a pandemia da COVID 19 com a produção de tradução (Libras/Português) de materiais com conteúdos informativo sobre a doença.

“Na época da pandemia as crianças surdas precisavam entender que todos nós estávamos em isolamento e muitas dessas crianças têm dificuldade em se comunicar em ambiente doméstico e pudemos trazer informações em libras para elas. Em um segundo momento do projeto foi ampliado para a contação de histórias em libras”, detalhou Michele Cappellini.

Para o desenvolvimento do projeto direcionado ao público infantil surdo houve a participação de várias pessoas de todo o Brasil entre educadores surdos, professores e as próprias crianças contando histórias em libras.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso parabenizou as unidades escolares municipais premiada e a parceria com a UFSCar. "As escolas tiveram o reconhecimento, a premiação, os alunos ganharam as medalhas e a nossa cidade o reconhecimento pelo desenvolvimento de ações especiais com os alunos surdos”.

Roselei informou, ainda, que a SME está trabalhando para a equiparação dos salários dos intérpretes de libras e dos instrutores com os de intérpretes generalistas e que também aumentou o número de ônibus para transportar os alunos para as escolas bilíngues,”, finalizou o secretário Roselei Françoso.

Também participaram do evento de premiação das unidades escolares a secretária adjunta de Educação, Paula Knoff, a chefe da Sessão de Educação Especial, Kamila Beltrame, além dos alunos surdos e os educadores bilíngues, além doinstrutor surdo Jason Nicholsque, coordenador desse projeto nas escolas bilíngues com apoio dos professores, dos interpretes e de fonoaudióloga educacional.

