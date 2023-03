Administração Airton Garcia abandona cemitérios públicos de São Carlos, afirmam leitores

Quem vai sepultar um ente querido ou mesmo visitar o túmulo de quem já partiu, encontra muito descaso por parte da administração pública municipal.O São Carlos Agora foi contatado por leitores na tarde desta segunda-feira, 27 e a reclamação da vez seria o estado de abandono que estão os cemitérios Nossa Senhora do Carmo e o Santo Antonio de Pádua, na Vila Prado.

O portal apurou que a última limpeza foi realizada foi no mês passado, porém imagens feitas hoje (27), mostram que o mato voltou a tomar conta dos dois locais.

Vídeos dos dois cemitérios foram encaminhados ao portal comprovando a veracidade das denúncias.

Nos corredores entre os túmulos, o mato alto dificulta a caminhada daqueles. Além do aspecto ruim, os leitores do SCA afirmaram que há o temor quanto a presença de animais peçonhentos e a possibilidade de criadouros do mosquito Aedes Aegypti, causador da dengue.

O site procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal. Em nota, o município informou que a Secretaria de Serviços Públicos está finalizando novo cronograma de limpeza para os próximos dias e os cemitérios serão novamente atendidos.