3° Páscoa Solidária atende crianças da Apae e Acorde

Todos os alunos da APAE e ACORDE receberam, dos organizadores, ovos de Páscoa e caixas de chocolates.

“Mesmo com a alta de preços, conseguimos superar as arrecadações anteriores e começar as entregas” assegurou a organização.

Realizada pela Comissão Paixão Sertaneja, MultSport, Rotary Pinhal, Vitorenzo Empreendimentos e Doces Tiquinho. A ação irá atender 8.000 crianças até a próxima sexta feira .

Teve início na tarde de hoje (03) a 3º edição da Páscoa Solidária com entregas de chocolates para as entidades que atendem crianças e portadores de necessidades especiais.