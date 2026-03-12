Vereadora pede estudo de viabilidade para distribuiÃ§Ã£o de Mounjaro na rede de saÃºde

Mounjaro - CrÃ©dito: SCA

Uma indicação protocolada pela vereadora Cidinha do Oncológico na Câmara Municipal solicita que a Prefeitura de São Carlos realize um estudo de viabilidade para que a rede municipal de saúde passe a oferecer a tirzepatida como opção de tratamento para pacientes com obesidade.

A proposta tem como referência uma iniciativa adotada neste ano no município de Urupês, no interior paulista, que passou a disponibilizar o medicamento inicialmente para pacientes que estão na fila de espera para cirurgia bariátrica e que se encontram em situação de vulnerabilidade social, sem condições de arcar com o tratamento na rede privada.

A tirzepatida é um medicamento injetável indicado originalmente para o tratamento do diabetes tipo 2. Nos últimos anos, ele também passou a ser utilizado no tratamento da obesidade, pois atua em hormônios ligados ao controle do apetite e do metabolismo, contribuindo para a redução de peso quando associado a mudanças de hábitos e acompanhamento médico.

A indicação ressalta que o uso do medicamento deve estar sempre vinculado a acompanhamento profissional e a mudanças no estilo de vida, não sendo permitido o uso com finalidade estética ou fora dos critérios clínicos estabelecidos.

O documento também destaca que o Ministério da Saúde reconhece a autonomia dos municípios para ofertar medicamentos, vacinas e outros tratamentos com recursos próprios, conforme as necessidades da população atendida pela rede pública de saúde.

