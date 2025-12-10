Vacinação contra VSR atrasa e começa somente na quinta-feira (11/12)

A Prefeitura de São Carlos informou que a aplicação da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) não começará mais nesta quarta-feira, como havia sido anunciado anteriormente. Devido a um atraso na entrega do imunizante, a vacinação terá início somente nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, em todas as unidades de saúde do município.

A vacina VSR A e B (recombinante), incorporada ao calendário do Sistema Único de Saúde (SUS), é destinada às gestantes e tem como objetivo proteger os recém-nascidos nos primeiros meses de vida, reduzindo o risco de bronquiolite e outras infecções respiratórias graves.

Mesmo com a demora na chegada dos lotes, a Prefeitura afirmou que todas as UBSs e USFs já estão preparadas para iniciar a imunização assim que o lote for distribuído na manhã de quinta-feira.

Responsável por 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos, o VSR é uma das principais causas de hospitalizações infantis. A imunização materna oferece proteção imediata ao bebê por transferência de anticorpos durante a gestação.

Podem receber a vacina todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, sem restrição de idade, em dose única por gestação. A meta é vacinar pelo menos 80% do público-alvo. A oferta gratuita pelo SUS amplia o acesso ao imunizante, que pode custar cerca de R$ 1,5 mil na rede privada.

“As equipes das UBSs e USFs também farão a atualização da carteira vacinal das gestantes com DTPa, Influenza e Covid-19, já que a vacina contra bronquiolite pode ser aplicada simultaneamente”, explica Denise Martins Gomide, diretora de Vigilância em Saúde.

Estudos clínicos, como o Matisse, mostram que a imunização materna reduz em 81,8% os casos graves de doenças respiratórias causadas pelo VSR nos primeiros 90 dias de vida.

“Apesar do atraso, estamos prontos para iniciar a vacinação amanhã. Nosso compromisso é garantir proteção integral às gestantes e aos recém-nascidos de São Carlos”, afirma o secretário de Saúde, Leandro Pilha.

A vacinação começa nesta quinta-feira (11/12), em todas as unidades de saúde, das 7h30 às 16h30. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento pessoal e comprovação da gestação, como cartão da gestante, cartão de pré-natal, exames, relatório médico ou encaminhamento de profissional de saúde.

Leia Também