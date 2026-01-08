Vacina do Instituto Butantan contra a dengue começa a ser aplicada pelo SUS

Vacina contra a dengue - Crédito: Divulgação/Butantan

O Sistema Único de Saúde (Sistema Único de Saúde) dará início, a partir de janeiro, à aplicação da vacina de dose única contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A estratégia começa de forma piloto em três municípios: Maranguape (CE) e Nova Lima (MG), no dia 17, e Botucatu (SP), no dia 18.

A proposta é imunizar ao menos 50% da população dessas cidades, avaliando os impactos da vacinação em larga escala. O público-alvo será composto por moradores com idade entre 15 e 59 anos.

Segundo o Ministério da Saúde, a ação utilizará parte das primeiras 1,3 milhão de doses produzidas pelo Butantan. O primeiro lote também será direcionado aos profissionais da atenção primária que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Ampliação gradual

Com o avanço da produção, viabilizada por meio da transferência de tecnologia entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa WuXi Vaccines, a expectativa é ampliar gradualmente a vacinação para todo o país. A estratégia prevê iniciar pelos adultos de 59 anos e avançar até os jovens de 15 anos, conforme a disponibilidade de doses.

Atualmente, o SUS já oferece outra vacina contra a dengue, aplicada em duas doses e destinada a adolescentes de 10 a 14 anos.

Eficácia comprovada

Dados divulgados pelo Instituto Butantan indicam que a vacina é capaz de reduzir significativamente a carga viral em pessoas infectadas, o que contribui para quadros mais leves da doença. Os resultados foram publicados na revista científica The Lancet Regional Health – Americas.

O estudo analisou amostras de 365 voluntários que tiveram dengue sintomática entre 2016 e 2021, em 14 estados brasileiros, comparando vacinados e não vacinados. Mesmo nos casos em que houve infecção após a imunização, a carga viral foi consideravelmente menor entre os vacinados.

A vacina foi aprovada pela Anvisa após cinco anos de acompanhamento de cerca de 16 mil voluntários. Para a faixa etária de 12 a 59 anos, o imunizante apresentou 74,7% de eficácia geral e 91,6% de eficácia contra casos graves e com sinais de alarme, reforçando seu potencial no enfrentamento da dengue no Brasil.

