quarta, 10 de dezembro de 2025
Saúde

Vacina contra Vírus Sincicial Respiratório começa a ser aplicada em São Carlos

10 Dez 2025 - 10h13Por Jessica Carvalho R
A partir desta semana, a rede pública de saúde de São Carlos passa a oferecer a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes. O imunizante VSR A e B (recombinante), incorporado ao calendário vacinal do Sistema Único de Saúde (SUS), tem como principal objetivo reduzir casos de bronquiolite nos primeiros meses de vida dos bebês, por meio da transferência de anticorpos da mãe durante a gestação.

A inclusão da vacina representa um avanço importante na proteção de gestantes e recém-nascidos contra uma das infecções respiratórias mais graves do período neonatal. O Ministério da Saúde garantiu o abastecimento necessário para que os municípios possam executar suas estratégias de vacinação.

Responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos, o VSR está entre as principais causas de internações infantis. A imunização materna oferece proteção imediata ao recém-nascido, reduzindo de forma significativa o risco de quadros graves.

Podem se vacinar todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, sem restrição de idade, com recomendação de dose única por gestação. A meta é imunizar ao menos 80% do público-alvo. O acesso gratuito pelo SUS também amplia a cobertura, já que na rede privada o imunizante pode chegar a R$ 1,5 mil. A oferta pública foi possível graças a um acordo entre o laboratório fabricante e o Instituto Butantan, que permitirá a produção nacional da vacina.

“As equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das Unidades de Saúde da Família (USFs) também farão a atualização da carteira vacinal das gestantes com DTPa, Influenza e Covid-19, já que a vacina contra bronquiolite pode ser aplicada simultaneamente”, explica Denise Martins Gomide, diretora de Vigilância em Saúde.

A eficácia da estratégia materna foi comprovada em estudos clínicos, como o Matisse, que registrou redução de 81,8% nos casos graves de doenças respiratórias causadas pelo VSR nos primeiros 90 dias de vida.

“Hoje damos um passo muito importante na proteção das gestantes e dos recém-nascidos de São Carlos. A chegada da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório ao nosso município representa mais do que a inclusão de um novo imunizante no calendário: representa o compromisso da nossa rede de saúde em oferecer cuidado integral desde o início da vida”, afirma o secretário de Saúde, Leandro Pilha.

A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento pessoal e comprovação da gestação, como cartão da gestante, cartão de pré-natal, exames, relatório médico ou encaminhamento de profissional de saúde.

 

