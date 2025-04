Unimed confirma mais 389 casos de Dengue

Hospital Unimed São Carlos - Crédito: divulgação

De acordo com o informativo divulgado pela Unimed São Carlos, entre os dias 9 e 15 de abril de 2025, foram registrados 872 casos suspeitos da doença nos hospitais da rede — e 389 deles já foram confirmados.

Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura Municipal, em 2025 já foram registradas 15.138 notificações para Dengue, com 2.702 casos descartados e 10.786 casos positivos (2.097 novos casos), sendo todos autóctones, 1.650 ainda aguardam resultado de exame, com 10 óbitos em investigação, 8 descartado e 3 confirmados. Neste momento 25 pessoas estão internadas em enfermaria e 4 em UTI. Para Chikungunya foram registradas 168 notificações, com 157 casos descartados, 2 casos positivos (o segundo caso é importado) e 9 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 122 notificações, com 122 casos descartados e Febre Amarela 1 notificação e 1 óbito confirmado, nenhum exame pendente para humanos, somente de um macaco encontrado morto na mata do Parque Santa Marta. Portanto até o momento foram registrados 3 óbitos por Dengue e 1 para Febre Amarela.

DRONES – Nesta terça-feira (15/04), a partir das 10h, no bairro Cidade Aracy (terreno próximo ao CAIC na avenida Regit Arab), a empresa de drones contratada pela Prefeitura de São Carlos para fortalecer o combate ao mosquito Aedes aegypti inicia as atividades no município, fazendo o mapeamento fotográfico, uso de larvicidas e uso pastilhas em terrenos baldios e residências abandonadas com possíveis criadouros do mosquito. A Operação Cata Treco também permanece sendo realizada grande Cidade Aracy.

