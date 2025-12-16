(16) 99963-6036
terça, 16 de dezembro de 2025
Saúde

Últimos dias para adolescentes de 15 a 19 anos se vacinarem contra o HPV

16 Dez 2025 - 11h01Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Últimos dias para adolescentes de 15 a 19 anos se vacinarem contra o HPV -

A Secretaria Municipal de Saúde alerta que a campanha nacional de vacinação contra o HPV está na reta final e termina neste mês de dezembro para adolescentes com idades entre 15 e 19 anos. A imunização segue disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) de São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) é considerada uma das principais formas de prevenção de diversos tipos de câncer, especialmente o câncer do colo do útero, além de outras doenças associadas ao vírus. No Brasil, o imunizante é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), porém ainda existe um número significativo de jovens que não completaram o esquema vacinal.

A diretora de Vigilância em Saúde de São Carlos, Denise Martins Gomide, reforça a importância da mobilização neste período final da campanha. “Estamos oferecendo a vacina para adolescentes de 15 a 19 anos até o fim de dezembro. Depois dessa etapa, a imunização volta para a faixa etária anterior, ou seja, somente para o público de 9 a 14 anos, conforme o calendário nacional”, destacou.

A Secretaria de Saúde orienta que os adolescentes compareçam às unidades de saúde acompanhados dos pais ou responsáveis, portando documento com foto e a carteira de vacinação, para que a situação vacinal seja avaliada e atualizada.

 
 

Leia Também

Dengue tem 24 novos casos confirmados na última semana
Saúde21h04 - 15 Dez 2025

Dengue tem 24 novos casos confirmados na última semana

Startup de São Carlos e UFSCar depositam patente de exame genético avançado para diagnóstico capilar
Saúde15h55 - 15 Dez 2025

Startup de São Carlos e UFSCar depositam patente de exame genético avançado para diagnóstico capilar

Mutação em vírus mata milhões de aves e pode causar nova pandemia
Gripe aviaria08h22 - 11 Dez 2025

Mutação em vírus mata milhões de aves e pode causar nova pandemia

São Carlos registra 188 casos de COVID-19 em novembro; 2025 soma quatro óbitos
Saúde17h11 - 10 Dez 2025

São Carlos registra 188 casos de COVID-19 em novembro; 2025 soma quatro óbitos

Vacinação contra VSR atrasa e começa somente na quinta-feira (11/12)
Saúde13h19 - 10 Dez 2025

Vacinação contra VSR atrasa e começa somente na quinta-feira (11/12)

Últimas Notícias