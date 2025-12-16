Últimos dias para adolescentes de 15 a 19 anos se vacinarem contra o HPV

A Secretaria Municipal de Saúde alerta que a campanha nacional de vacinação contra o HPV está na reta final e termina neste mês de dezembro para adolescentes com idades entre 15 e 19 anos. A imunização segue disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) de São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) é considerada uma das principais formas de prevenção de diversos tipos de câncer, especialmente o câncer do colo do útero, além de outras doenças associadas ao vírus. No Brasil, o imunizante é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), porém ainda existe um número significativo de jovens que não completaram o esquema vacinal.

A diretora de Vigilância em Saúde de São Carlos, Denise Martins Gomide, reforça a importância da mobilização neste período final da campanha. “Estamos oferecendo a vacina para adolescentes de 15 a 19 anos até o fim de dezembro. Depois dessa etapa, a imunização volta para a faixa etária anterior, ou seja, somente para o público de 9 a 14 anos, conforme o calendário nacional”, destacou.

A Secretaria de Saúde orienta que os adolescentes compareçam às unidades de saúde acompanhados dos pais ou responsáveis, portando documento com foto e a carteira de vacinação, para que a situação vacinal seja avaliada e atualizada.