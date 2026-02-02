UFSCar oferece avaliação e tratamento fisioterapêutico gratuitos para pessoas com osteoartrite de joelho

Dor no joelho [imagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

Uma pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Análise da Função Articular (LAFAr), do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está recrutando voluntários para participar de um estudo que oferece avaliação do processamento da dor, função física, análise biomecânica do movimento e tratamento fisioterapêutico presencial, totalmente gratuitos.

O estudo tem como título “Protocolo para um estudo de viabilidade de um ensaio clínico randomizado comparando um programa de educação em saúde e exercícios de flexibilidade para o quadril versus um programa de força para os membros inferiores em indivíduos com osteoartrite de joelho” e busca analisar os efeitos da flexibilidade do quadril na sensibilidade à dor em pessoas com osteoartrite (artrose) no joelho.

Quem pode participar

A pesquisa é destinada a homens e mulheres com idade entre 40 e 80 anos, que apresentem dor no joelho há mais de três meses e tenham diagnóstico de osteoartrite de joelho. Para participar, é necessário que o voluntário não tenha realizado cirurgias ou procedimentos invasivos no joelho, não tenha feito uso de infiltração de corticoides no joelho ou quadril nos últimos seis meses, não apresente lesões ligamentares ou tendinopatias e não possua diagnóstico de osteoartrite de quadril.

O que o estudo oferece

Os participantes terão acesso gratuito a:

Avaliação da dor

Avaliação da função física

Análise biomecânica do movimento

Tratamento fisioterapêutico presencial

Como se inscrever

Os interessados devem preencher o formulário online disponível no link:

https://forms.gle/E3DtBbMbNnyQcrgLA

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3351-8031.

A pesquisa é conduzida pela doutoranda em Fisioterapia Marialice Gyaraki da Silva, sob orientação da Profa. Dra. Stela Marcia Mattiello, no Laboratório de Análise da Função Articular (LAFAr/UFSCar).

Sobre a osteoartrite de joelho

A osteoartrite é um distúrbio musculoesquelético que afeta a cartilagem articular e outras estruturas das articulações. Com o aumento da expectativa de vida, estima-se que sua incidência cresça a partir da quarta e sexta décadas de vida. A dor é a principal queixa dos pacientes, causada por processos inflamatórios e danos articulares.

Além da dor, a osteoartrite de joelho pode provocar redução da força muscular da coxa, comprometimento do equilíbrio e aumento do risco de quedas e fraturas. Nesse contexto, o exercício físico orientado por fisioterapeutas é uma das principais estratégias para reduzir a dor, melhorar a função e promover mais qualidade de vida aos pacientes.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar, sob o CAEE 93133025.0.0000.5504,

