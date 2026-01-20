UFSCar abre inscrições para programa gratuito de prevenção de quedas para pessoas idosas

idoso - Crédito: divulgação

Estão abertas as inscrições para o Programa Multidimensional e Assistencial de Gestão de Quedas para Pessoas Idosas com Histórico de Quedas (Magic 2), desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A iniciativa é totalmente gratuita e destinada a pessoas com 60 anos ou mais, moradoras de São Carlos ou Ibaté, que tenham sofrido uma ou mais quedas nos últimos 12 meses.

Com duração de 16 semanas, o programa tem como principal objetivo identificar e reduzir os riscos de novas quedas por meio de uma intervenção estruturada e personalizada. A proposta reúne docentes e estudantes dos cursos de Gerontologia e Fisioterapia da UFSCar e combina avaliação individual, elaboração de plano de intervenção específico, prática regular de atividades físicas e, quando necessário, estimulação cognitiva.

De acordo com a docente do Departamento de Gerontologia (DGero) e uma das coordenadoras do programa, Karina Say, a prevenção é fundamental diante da alta incidência de quedas entre pessoas idosas. “As quedas acidentais são muito prevalentes na população idosa e podem gerar impactos negativos no bem-estar e na saúde, afetando a saúde mental, a capacidade funcional e a vida social, com aumento do isolamento e da dependência”, explica. Segundo ela, somente em 2024 foram registradas 179.922 autorizações de internação hospitalar por quedas no país, com um gasto aproximado de R$ 328 milhões ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar dos números expressivos, a coordenadora destaca que grande parte desses eventos pode ser evitada. “O Programa Magic oferece uma proposta preventiva, com avaliação e intervenção individualizada nos fatores de risco modificáveis, seguindo diretrizes internacionais de prevenção de quedas”, afirma.

Cada participante passa por uma avaliação detalhada para identificação dos fatores que aumentam o risco de quedas. A partir disso, é construído um plano de cuidado individual. O acompanhamento inclui ainda gestão de casos, com ligações semanais, monitoramento contínuo e avaliações periódicas ao longo de um ano, contando com o apoio de equipe especializada, exames laboratoriais e avaliações cognitivas.

Ao final do acompanhamento, uma nova avaliação permite mensurar os avanços obtidos. A expectativa é que os participantes desenvolvam maior resistência física, se sintam mais seguros para lidar com situações de risco e conquistem mais autonomia no dia a dia.

O programa oferece apenas 30 vagas. As inscrições devem ser feitas pelo link bit.ly/programa-magic2. O preenchimento do formulário online servirá para que a equipe entre em contato posteriormente e confirme se o interessado atende aos critérios de participação.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @programamagic, pelo e-mail programamagic@ufscar.br, pelo WhatsApp (16) 99762-5538 ou por telefone, em horário previamente combinado.

Leia Também