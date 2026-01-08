SUS passa a oferecer novo tratamento para hepatite C em crianças a partir dos 3 anos

O Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou uma nova apresentação de medicamento para o tratamento da hepatite C crônica em crianças de três a menores de 12 anos. A novidade é a formulação granulada do sofosbuvir 200 mg associado ao velpatasvir 50 mg, que facilita a administração em pacientes com dificuldade para engolir comprimidos.

A decisão foi aprovada em dezembro pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e publicada no Diário Oficial da União. A medida amplia o acesso ao tratamento adequado ainda na infância, reduzindo riscos de complicações graves na vida adulta, como cirrose e câncer de fígado.

Segundo o Ministério da Saúde, a falta de formulações pediátricas adequadas atrasava o início do tratamento e colocava a saúde das crianças em risco. Com a nova apresentação, o SUS passa a ofertar uma opção segura, eficaz e de fácil adesão, garantindo igualdade de acesso às tecnologias mais modernas.

O tratamento tem duração de 12 semanas, com uma dose diária, apresenta menos efeitos colaterais e possui amplo espectro genotípico contra o vírus da hepatite C.

A coordenadora-geral de Vigilância das Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Tiemi Arakawa, destacou que a estratégia busca eliminar a doença ainda na infância, prevenindo problemas futuros e fortalecendo o cuidado integral às crianças.

O SUS já disponibiliza diagnóstico e tratamento gratuitos para hepatite C e, com acompanhamento adequado, a doença tem cura.

