Startup de São Carlos e UFSCar depositam patente de exame genético avançado para diagnóstico capilar

A KATLÉIA LAB, em parceria com centros de pesquisa da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), depositou no dia 19 de novembro uma patente referente ao Hair DNA, uma tecnologia inovadora de diagnóstico capilar genético, que revoluciona a forma como cabelos e couro cabeludo são avaliados e tratados com base no DNA. O exame analisa 60 polimorfimos de 20 genes, diferenciando sete perfis capilares, o que permite uma abordagem de cuidado personalizada, precisa e baseada em ciência.

O avanço é resultado de anos de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e validação prática junto ao mercado, consolidando um dos projetos mais completos do país em tricologia de precisão.

O trabalho integra um projeto apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (projetos 17/25796-3 e 16/15454-5), por meio do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), e desenvolvido em parceria com o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF/CEPID/FAPESP/UFSCar) e do Departamento de Genética e Evolução da UFSCar.

Conhecimento e inovação

A KATLÉIA LAB - Centro Avançado de Diagnóstico Capilar – é uma empresa derivada (spin-off) do CDMF/FAPESP. Fundada em 2017 por Valéria Longo, engenheira de materiais e pesquisadora do CDMF, a empresa nasceu com o propósito de transformar descobertas científicas em soluções aplicáveis ao mercado de saúde capilar. Desde sua criação, mantém forte vínculo com o CDMF, aproveitando a expertise do Centro em materiais funcionais, nanotecnologia e biologia — pilares fundamentais para o desenvolvimento de produtos inovadores.

O apoio institucional do CDMF e do programa PIPE-FAPESP foi decisivo para a estruturação inicial da KATLÉIA LAB. “Este desenvolvimento para cabelos e couro cabeludo baseado em ciência é inédito na literatura. Com apoio do CDMF e da FAPESP, mostramos como a pesquisa científica impulsiona avanços rápidos e consistentes nessa área”, disse o Prof. Dr. Elson Longo, Professor Emérito da UFSCar e Diretor do CDMF.

Também tem sido essencial para o desenvolvimento do método inovador a parceria com o Prof. Dr. Anderson Cunha, do Departamento de Genética e Evolução da UFSCar. “Desde 2020 mantemos uma colaboração muito produtiva com a empresa KATLÉIA LAB. Fomos procurados para desenvolver uma estratégia inovadora para diagnóstico capilar e, a partir daí, construímos uma parceria sólida que se mostrou essencial tanto para o avanço científico quanto para o patenteamento da tecnologia. A participação da empresa no projeto MAI/DAI foi decisiva, possibilitando a concessão de bolsas de doutorado e de iniciação científica que impulsionaram o desenvolvimento do trabalho. A UFSCar tem incentivado fortemente a aproximação entre universidade e setor produtivo, e a experiência com a KATLÉIA LAB é um exemplo claro de como essa interação gera benefícios concretos. O resultado dessa cooperação é uma patente conjunta que simboliza o esforço integrado de todos os envolvidos”, declara Cunha. MAI/DAI é o Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação.

Uma ferramenta inédita para personalização máxima dos cuidados capilares

O Hair DNA® possibilita identificar predisposições genéticas que influenciam queda, crescimento, envelhecimento capilar, inflamação e resposta a tratamentos tópicos, nutracêuticos e dermocosméticos. A partir do mapeamento genético, um algoritmo qualitativo automatizado integra essas informações a dados clínicos e de estilo de vida para gerar uma Análise Sinóptica (análise integrada dos dados), que orienta a formulação de tratamentos personalizados.

Estudos conduzidos por equipes multidisciplinares mostraram que a combinação entre diagnóstico genético e formulações individualizadas potencializa resultados clínicos, melhora a saúde do couro cabeludo e promove a recuperação estrutural dos fios.

“Conhecer o perfil genético proporciona a possibilidade de uma abordagem personalizada para conquistar um cabelo saudável de dentro para fora e de fora para dentro. A análise auxilia na escolha apropriada de uma formulação “sob medida” nutracêutica e tópica para a pessoa, de acordo com perfil genético e, assim, direciona de forma mais assertiva as condutas e intervenções”, explica a Dra. Valéria Longo, fundadora e diretora da KATLÉIA LAB.

Os 7 Perfis Genéticos Avaliados no Exame Hair DNA®

1. Perfil de queda hormonal (calvície)

Analisa predisposição à alopecia androgenética, uma condição multigênica, avaliando marcadores como HDAC4, AR(1), AR(2), EDAR, WNT10A, VDR-FOLK.

2. Perfil de eficácia a inibidores androgenéticos

Avalia genes ligados à enzima 5α-redutase tipo I e II, indicando potencial resposta a dutasterida e finasterida.

3. Perfil de crescimento capilar

Investiga IGF-1 e variantes de PTGES2, associados ao crescimento dos fios e à resposta ao Minoxidil.

4. Perfil de manutenção da fase anágena

Analisa genes relacionados ao ciclo capilar, especialmente PGF2α e PGD2, ligados a vias pró-inflamatórias.

5. Perfil de envelhecimento capilar e antioxidante

Avalia enzimas antioxidantes importantes: SOD2, SOD3 e CAT.

6. Perfil inflamatório

Mapeia citocinas inflamatórias: IL-6, IL-1β e TNF-α.

7. Perfil de eficácia com tratamentos anti-inflamatórios

Avalia variantes de PPAR e glicocorticoides (gene GR), que ajudam a prever sensibilidade a anti-inflamatórios naturais e corticosteroides.

Ciência promovendo saúde

A solução integra genética, inteligência aplicada e formulação personalizada, representando um marco no avanço da tricologia de precisão no Brasil. “O exame Hair DNA e as soluções personalizadas foram desenvolvidos para auxiliar profissionais da saúde capilar a promover personalização, predição e precisão nos tratamentos. A ciência aliada ao cuidado profissional eleva os tratamentos ao nível máximo da personalização”, declara a Dra. Valéria Longo.

Os estudos realizados mostraram que o efeito da personalização, quando em acordo com as peculiaridades de cada pessoa, potencializa as melhoras do couro cabeludo e do cabelo inteiro, promovendo saúde.

Depoimentos de especialistas

“O Hair DNA é um exame capaz de orientar estratégias terapêuticas de altíssimo valor para a saúde capilar. Sua análise fornece coordenadas claras e profundas sobre como conduzir, com real maestria, o cuidado clínico em busca de resultados que transformam a vida do paciente. Além disso, fortalece a segurança de ambos, profissional e paciente, ao indicar caminhos de tratamento eficazes, personalizados e com baixo risco”. Dr. Ademir C. Leite Júnior, médico responsável pelo São Paulo Skin and Scalp Lab – Cutaneon e membro do Board da International Association of Trichologists (IAT).

“Como Tricologista, com MBA em cosmetologia e biomédica, venho atuando na área de Tricologia há mais de 35 anos, com participação em cursos, congressos, no Brasil e exterior sempre em busca de melhores resultados para os pacientes com problemas tricológicos. Conheci o trabalho da Dra. Valéria Longo, que já sabia do meu interesse em ciência e abordamos as necessidades para avançarmos em nossas áreas e o Teste de DNA Capilar, usado como ferramenta valiosíssima em meu trabalho.

Ter um Teste de DNA, resultante da união de uma instituição do padrão da UFSCar e a Katléia, que uniu seus acadêmicos e expertises para auxiliar aos que cuidam dos cabelos e couro cabeludo vem me auxiliando a tomar melhores decisões com resultados assertivos e satisfatórios. Ele não diagnostica doenças por si só, mas traz informações valiosas que ajudam a personalizar tratamentos.

O teste aponta variações genéticas que influenciam a saúde capilar me permitindo escolher ativos mais eficientes para cada pessoa; evitar produtos que não funcionarão devido à genética e definir protocolos mais rápidos e precisos.

Algumas pessoas têm variantes genéticas que dificultam a absorção de biotina, uso metabólico de vitamina D, transporte de zinco e até mesmo, síntese de colágeno. O teste indica quais nutrientes precisam de maior atenção ou suplementação dirigida - sempre com acompanhamento profissional.

E ainda, os genes podem sugerir se a pessoa: responde melhor a laser, microagulhamento ou minoxidil; tem maior risco de irritação em químicos (como alisamentos); ter tendência a quebra por fragilidade estrutural, frizz; resistência mecânica; elasticidade; porosidade; forma (liso/ondulado/cacheado).

Indolor, não invasivo, o teste tem me ajudado a desenvolver protocolos individuais, utilizando o que realmente sua genética aponta e montando estratégias preventivas a longo prazo. Ele não substitui uma dermatostopia, uma consulta tricológica, mas hoje é o melhor aliado da ciência para complementar os Tratamentos Capilares e serve para a vida toda, não precisando ser repetido”. Dra. Sheila Belloti, farmacêutica bioquímica, biomédica e tricologista.

Dados da patente depositada

Data do Protocolo: 19/11/2025

Número do Processo: BR 10 2025 025496 4

Natureza: Patente de Invenção

Título: Método de Identificação Gênica, Composição, Uso da Composição e Método de Avaliação

Inventores: Valéria Longo Parsekian, Anderson Ferreira da Cunha, Lucia Helena Mascaro Sales

Titulares: UFSCar (20%) e KATLÉIA LAB (80%)

Fase: Patente requerida

Gestão de PI: UFSCar

Sobre a Katléia LAB

Fundada pela Dra. Valéria Longo e sediada em São Carlos (SP), a KATLÉIA LAB – Centro Avançado de Diagnóstico Capilar é uma spin-off do CDMF. O laboratório se destaca na área de avaliação e análise capilar, com expertise construída ao longo de mais de 15 anos de estudos e desenvolvimento em testes de eficácia e segurança no Laboratório de Cosmetologia da UFSCar.

A Katléia LAB é especializada na compreensão detalhada da estrutura capilar, nas alterações provocadas por processos químicos e físicos e nas técnicas mais eficazes de diagnóstico capilar. Seus testes inovadores — desenvolvidos a partir de dois projetos PIPE, financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) — são conduzidos com rigor científico por uma equipe de doutores, mestres e técnicos altamente qualificados. As pesquisas desenvolvidas posicionam a Katléia como referência no mercado cosmético e dermocosmético nacional.

CDMF

Com sede na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e dirigido pelo Prof. Dr. Elson Longo, o CDMF é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids) apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e recebe também investimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a partir do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia (INCTMN).

