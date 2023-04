Secretaria de Saúde diz que Hospital de Olhos de Araraquara foi descredenciado

Exame oftalmológico - Crédito: PIxabay

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que o Cresep - Hospital de Olhos de Araraquara que prestava serviços para São Carlos e outras cidades da região, foi descredenciado do sistema por não atender os critérios de atendimento. Neste momento, a Secretaria de Saúde, em parceria com o Departamento Regional de Saúde (DRS-III ARARAQUARA), está fazendo uma transição para que os atendimentos agendados sejam realizados na Santa Casa de Araraquara e para que nenhum usuário SUS descontinue o tratamento. Na próxima semana a SMS via disponibilizar um WhatsApp que os pacientes agendados possam tirar as dúvidas.

PONTO FACULTATIVO

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que nesta quinta-feira, 6, decretado ponto facultativo e na sexta-feira, 7, Sexta-feira Santa, feriado nacional, a farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Redenção, localizada na rua Desembargador Júlio de Faria, nº 1.700, realizará atendimento ao público para dispensação de medicamentos das 8h às 13h.

