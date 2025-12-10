Secretaria de Saúde divulga novo boletim das arboviroses

Vacina contra a febre amarela - Crédito: Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta terça-feira (09/12), o boletim atualizado das arboviroses em 2025. Os dados incluem registros de Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela no município.

Dengue

Ao longo do ano, foram contabilizadas 30.708 notificações de Dengue, das quais 10.326 foram descartadas e 20.338 tiveram confirmação positiva.

Entre esses casos positivos, 24 foram registrados na última semana e 44 aguardavam resultado de exames de semanas anteriores.

O município contabiliza 24 óbitos confirmados por Dengue em 2025, além de 3 mortes ainda sob investigação e 26 óbitos descartados.

Chikungunya

Em 2025, foram registradas 620 notificações de Chikungunya. Do total, 612 foram descartadas, 5 casos foram confirmados, sendo 2 importados e 3 autóctones, e 3 seguem aguardando resultado laboratorial.

Zika

Para Zika, o município registrou 552 notificações, todas descartadas, não havendo confirmação de casos ao longo do ano

Febre Amarela

Em relação à Febre Amarela, foram contabilizadas 3 notificações, com 2 casos descartados e 1 óbito confirmado.

