SÃ£o Carlos registra 47 casos positivos de Covid-19 em fevereiro

O Departamento de Vigilância em Saúde informou que o município de São Carlos registrou 540 notificações de Covid-19 durante o mês de fevereiro de 2026, das quais 47 foram confirmadas como positivas. Até o momento, nenhum óbito foi registrado neste ano.
Em comparação com janeiro, houve aumento no número de notificações, que passaram de 454 para 540, porém o número de casos confirmados apresentou queda, passando de 79 em janeiro para 47 em fevereiro.
A Vigilância em Saúde reforça a importância de manter cuidados básicos de prevenção, como atenção aos sintomas gripais, higiene frequente das mãos e procura por atendimento médico em caso de agravamento do quadro.
Casos registrados em 2025
Os dados do ano passado mostram que o município apresentou picos e quedas ao longo dos meses. Confira o total de casos positivos registrados em 2025:
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Janeiro – 494
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Fevereiro – 571
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Março – 121
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Abril – 16
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Maio – 22
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Junho – 17
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Julho – 13
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Agosto – 67
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Setembro – 75
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Outubro – 229
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Novembro – 188
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Dezembro – 96
Óbitos em 2025
Durante todo o ano de 2025 foram registrados cinco óbitos relacionados à Covid-19 em São Carlos, todos em pacientes com comorbidades:
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Janeiro – mulher de 63 anos
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Abril – mulher de 88 anos
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Outubro – mulher de 82 anos
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Novembro – homem de 86 anos
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Dezembro – mulher de 67 anos