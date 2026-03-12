SÃ£o Carlos registra 47 casos positivos de Covid-19 em fevereiro

Teste Covid - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Departamento de Vigilância em Saúde informou que o município de São Carlos registrou 540 notificações de Covid-19 durante o mês de fevereiro de 2026, das quais 47 foram confirmadas como positivas. Até o momento, nenhum óbito foi registrado neste ano.

Em comparação com janeiro, houve aumento no número de notificações, que passaram de 454 para 540, porém o número de casos confirmados apresentou queda, passando de 79 em janeiro para 47 em fevereiro.

A Vigilância em Saúde reforça a importância de manter cuidados básicos de prevenção, como atenção aos sintomas gripais, higiene frequente das mãos e procura por atendimento médico em caso de agravamento do quadro.

Casos registrados em 2025

Os dados do ano passado mostram que o município apresentou picos e quedas ao longo dos meses. Confira o total de casos positivos registrados em 2025:

Janeiro – 494

Fevereiro – 571

Março – 121

Abril – 16

Maio – 22

Junho – 17

Julho – 13

Agosto – 67

Setembro – 75

Outubro – 229

Novembro – 188

Dezembro – 96

Óbitos em 2025

Durante todo o ano de 2025 foram registrados cinco óbitos relacionados à Covid-19 em São Carlos, todos em pacientes com comorbidades:

Janeiro – mulher de 63 anos

Abril – mulher de 88 anos

Outubro – mulher de 82 anos

Novembro – homem de 86 anos

Dezembro – mulher de 67 anos

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