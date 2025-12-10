São Carlos registra 188 casos de COVID-19 em novembro; total de 2025 chega a quatro óbitos

Teste Covid-19 - Crédito: divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou o boletim atualizado da COVID-19 referente ao mês de novembro em São Carlos. Durante o período, o município contabilizou 899 notificações e 188 novos casos positivos da doença.

O boletim também apresenta o acumulado de 2025. Os registros mensais de casos positivos foram:

Janeiro: 494 casos e 1 óbito (mulher, 63 anos, com comorbidades)

Fevereiro: 571 casos

Março: 121 casos

Abril: 16 casos e 1 óbito (mulher, 88 anos, com comorbidades)

Maio: 22 casos

Junho: 17 casos

Julho: 13 casos

Agosto: 67 casos

Setembro: 75 casos

Outubro: 229 casos e 1 óbito (mulher, 82 anos, com comorbidades)

Novembro: 188 casos e 1 óbito (homem, 86 anos, com comorbidades)

Com isso, São Carlos somou 13.131 notificações em 2025 e contabiliza quatro óbitos pela doença nos primeiros 11 meses do ano.

Situação em 2024

O boletim também trouxe um panorama consolidado do ano anterior. Em 2024, foram confirmados 5.959 casos positivos de COVID-19 no município. A distribuição mensal foi a seguinte:

Janeiro: 449 casos

Fevereiro: 2.142 casos

Março: 1.553 casos

Abril: 244 casos

Maio: 26 casos

Junho: 26 casos

Julho: 43 casos

Agosto: 378 casos

Setembro: 507 casos

Outubro: 198 casos

Novembro: 172 casos

Dezembro: 221 casos

No total, 18 óbitos foram registrados em 2024 em decorrência da doença.

