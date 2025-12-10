São Carlos registra 188 casos de COVID-19 em novembro; total de 2025 chega a quatro óbitos

Teste Covid-19 - Crédito: divulgação
O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou o boletim atualizado da COVID-19 referente ao mês de novembro em São Carlos. Durante o período, o município contabilizou 899 notificações e 188 novos casos positivos da doença.
O boletim também apresenta o acumulado de 2025. Os registros mensais de casos positivos foram:
- Janeiro: 494 casos e 1 óbito (mulher, 63 anos, com comorbidades)
- Fevereiro: 571 casos
- Março: 121 casos
- Abril: 16 casos e 1 óbito (mulher, 88 anos, com comorbidades)
- Maio: 22 casos
- Junho: 17 casos
- Julho: 13 casos
- Agosto: 67 casos
- Setembro: 75 casos
- Outubro: 229 casos e 1 óbito (mulher, 82 anos, com comorbidades)
- Novembro: 188 casos e 1 óbito (homem, 86 anos, com comorbidades)
Com isso, São Carlos somou 13.131 notificações em 2025 e contabiliza quatro óbitos pela doença nos primeiros 11 meses do ano.
Situação em 2024
O boletim também trouxe um panorama consolidado do ano anterior. Em 2024, foram confirmados 5.959 casos positivos de COVID-19 no município. A distribuição mensal foi a seguinte:
- Janeiro: 449 casos
- Fevereiro: 2.142 casos
- Março: 1.553 casos
- Abril: 244 casos
- Maio: 26 casos
- Junho: 26 casos
- Julho: 43 casos
- Agosto: 378 casos
- Setembro: 507 casos
- Outubro: 198 casos
- Novembro: 172 casos
- Dezembro: 221 casos
No total, 18 óbitos foram registrados em 2024 em decorrência da doença.