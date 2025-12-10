(16) 99963-6036
São Carlos registra 188 casos de COVID-19 em novembro; total de 2025 chega a quatro óbitos

10 Dez 2025 - 17h11Por Jessica
Teste Covid-19 - Crédito: divulgaçãoTeste Covid-19 - Crédito: divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou o boletim atualizado da COVID-19 referente ao mês de novembro em São Carlos. Durante o período, o município contabilizou 899 notificações e 188 novos casos positivos da doença.

O boletim também apresenta o acumulado de 2025. Os registros mensais de casos positivos foram:

  • Janeiro: 494 casos e 1 óbito (mulher, 63 anos, com comorbidades)
  • Fevereiro: 571 casos
  • Março: 121 casos
  • Abril: 16 casos e 1 óbito (mulher, 88 anos, com comorbidades)
  • Maio: 22 casos
  • Junho: 17 casos
  • Julho: 13 casos
  • Agosto: 67 casos
  • Setembro: 75 casos
  • Outubro: 229 casos e 1 óbito (mulher, 82 anos, com comorbidades)
  • Novembro: 188 casos e 1 óbito (homem, 86 anos, com comorbidades)

Com isso, São Carlos somou 13.131 notificações em 2025 e contabiliza quatro óbitos pela doença nos primeiros 11 meses do ano.

Situação em 2024

O boletim também trouxe um panorama consolidado do ano anterior. Em 2024, foram confirmados 5.959 casos positivos de COVID-19 no município. A distribuição mensal foi a seguinte:

  • Janeiro: 449 casos
  • Fevereiro: 2.142 casos
  • Março: 1.553 casos
  • Abril: 244 casos
  • Maio: 26 casos
  • Junho: 26 casos
  • Julho: 43 casos
  • Agosto: 378 casos
  • Setembro: 507 casos
  • Outubro: 198 casos
  • Novembro: 172 casos
  • Dezembro: 221 casos

No total, 18 óbitos foram registrados em 2024 em decorrência da doença.

 

