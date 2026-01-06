(16) 99963-6036
São Carlos registra 1.909 casos e 5 mortes por Covid-19 em 2025

06 Jan 2026 - 10h58Por Da redação
Internação Covid - Crédito: RCIAInternação Covid - Crédito: RCIA

O Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos divulgou o balanço da Covid-19 no município referente ao ano de 2025. Ao todo, foram registradas 13.880 notificações, com 1.909 casos positivos confirmados e cinco óbitos decorrentes da doença.

De acordo com os dados oficiais, todas as vítimas fatais tinham comorbidades. Os óbitos ocorreram ao longo do ano da seguinte forma: janeiro, uma mulher de 63 anos; abril, uma mulher de 88 anos; outubro, uma mulher de 82 anos; novembro, um homem de 86 anos; e dezembro, uma mulher de 67 anos.

O levantamento mensal aponta que os maiores números de casos positivos em 2025 foram registrados no início do ano. Fevereiro liderou com 571 casos, seguido por janeiro, com 494, e outubro, com 229 confirmações. Nos meses de menor incidência, como abril, maio, junho e julho, os registros ficaram abaixo de 25 casos mensais.

Casos positivos mês a mês em 2025:

  • Janeiro: 494

  • Fevereiro: 571

  • Março: 121

  • Abril: 16

  • Maio: 22

  • Junho: 17

  • Julho: 13

  • Agosto: 67

  • Setembro: 75

  • Outubro: 229

  • Novembro: 188

  • Dezembro: 96

Comparativo com 2024

Em 2024, São Carlos contabilizou 5.959 casos positivos de Covid-19, número significativamente superior ao registrado em 2025. Naquele ano, os meses de maior incidência foram fevereiro (2.142 casos) e março (1.553). O município também registrou 18 óbitos relacionados à doença ao longo de 2024.

A Vigilância em Saúde reforça a importância da vacinação, do acompanhamento médico para pessoas com comorbidades e da manutenção de cuidados básicos de prevenção, especialmente em períodos de aumento da circulação do vírus.

