São Carlos registra 1.909 casos e 5 mortes por Covid-19 em 2025

O Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos divulgou o balanço da Covid-19 no município referente ao ano de 2025. Ao todo, foram registradas 13.880 notificações, com 1.909 casos positivos confirmados e cinco óbitos decorrentes da doença.
De acordo com os dados oficiais, todas as vítimas fatais tinham comorbidades. Os óbitos ocorreram ao longo do ano da seguinte forma: janeiro, uma mulher de 63 anos; abril, uma mulher de 88 anos; outubro, uma mulher de 82 anos; novembro, um homem de 86 anos; e dezembro, uma mulher de 67 anos.
O levantamento mensal aponta que os maiores números de casos positivos em 2025 foram registrados no início do ano. Fevereiro liderou com 571 casos, seguido por janeiro, com 494, e outubro, com 229 confirmações. Nos meses de menor incidência, como abril, maio, junho e julho, os registros ficaram abaixo de 25 casos mensais.
Casos positivos mês a mês em 2025:
-
Janeiro: 494
-
Fevereiro: 571
-
Março: 121
-
Abril: 16
-
Maio: 22
-
Junho: 17
-
Julho: 13
-
Agosto: 67
-
Setembro: 75
-
Outubro: 229
-
Novembro: 188
-
Dezembro: 96
Comparativo com 2024
Em 2024, São Carlos contabilizou 5.959 casos positivos de Covid-19, número significativamente superior ao registrado em 2025. Naquele ano, os meses de maior incidência foram fevereiro (2.142 casos) e março (1.553). O município também registrou 18 óbitos relacionados à doença ao longo de 2024.
A Vigilância em Saúde reforça a importância da vacinação, do acompanhamento médico para pessoas com comorbidades e da manutenção de cuidados básicos de prevenção, especialmente em períodos de aumento da circulação do vírus.