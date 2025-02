São Carlos registra 159 novos casos de dengue em uma semana

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

A cidade de São Carlos registrou 159 novos casos de dengue na última semana, segundo o Boletim de Arboviroses divulgado nesta segunda-feira (3). Desde o início de 2025, já foram contabilizadas 1.005 notificações da doença, das quais 265 foram confirmadas e 310 descartadas. Outros 430 casos seguem em análise.

Os números acendem um alerta, principalmente porque todos os casos confirmados são autóctones, ou seja, contraídos dentro do próprio município.

Além da dengue, o boletim também aponta que, neste ano, foram registradas 17 notificações para Chikungunya, com 9 descartadas e 8 ainda aguardando resultado de exame. Para Zika, houve 8 notificações, todas já descartadas. Até o momento, São Carlos não teve registros de Febre Amarela em 2025.

Comparação com 2024

Em 2024, o município enfrentou uma epidemia de dengue, com 16.241 casos confirmados, dos quais 15.506 foram autóctones. No total, foram registradas 30.312 notificações ao longo do ano, com 6 óbitos confirmados.

Já para Chikungunya, foram 338 notificações no ano passado, resultando em 4 casos positivos. A cidade também registrou 178 notificações para Zika, mas todas foram descartadas. Houve ainda 3 notificações de Febre Amarela, que também não se confirmaram.

