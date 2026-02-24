(16) 99963-6036
São Carlos registra 118 casos confirmados de dengue em 2026

24 Fev 2026 - 15h24Por Da redação
Mosquito de Dengue - Crédito: Agência Brasil Mosquito de Dengue - Crédito: Agência Brasil

A Vigilância Epidemiológica divulgou nesta terça-feira (24) o novo boletim de arboviroses com os dados atualizados de 2026. Até o momento, foram registrados 118 casos confirmados de dengue no município.

De acordo com o levantamento, outros seis casos ainda aguardam resultado de exames laboratoriais e 57 notificações foram descartadas nesta semana. Não há registro de óbitos relacionados à doença até o momento.

Em relação às demais arboviroses, foram contabilizadas 26 notificações suspeitas de chikungunya, porém todas já foram descartadas. Para zika, o boletim aponta 20 notificações, também descartadas após análise. Já para febre amarela, não houve nenhuma notificação registrada em 2026.

A Vigilância reforça a importância da colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças, eliminando recipientes que possam acumular água parada e mantendo quintais e terrenos limpos.

