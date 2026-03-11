A primeira frota serÃ¡ composta por 80 ambulÃ¢ncias e 120 vans destinadas ao deslocamento de pacientes para consultas, exames e tratamentos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O governador Tarcísio de Freitas entregará nesta quinta-feira, 12 de março, em Itu, os primeiros 200 novos veículos para reforçar o transporte de pacientes na rede pública de saúde em cidades paulistas. São Carlos será um dos municípios contemplados com uma das ambulâncias, além de Araraquara, Ibitinga, Porto Ferreira, Rincão e Taquaritinga.

Nessa primeira etapa, a região Central receberá 6 veículos. A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) contemplará os 645 municípios do estado e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos atendimentos e fortalecer a estrutura de transporte sanitário.

A primeira frota será composta por 80 ambulâncias e 120 vans destinadas ao deslocamento de pacientes para consultas, exames e tratamentos. O investimento nesta etapa é de R$ 53 milhões. A entrega dos demais veículos aos municípios está prevista para ocorrer ainda neste semestre.

Municípios da Região Central contemplados:

Araraquara

Ibitinga

Porto Ferreira

Rincão

São Carlos

Taquaritinga

