São Carlos aplica 343 doses da vacina contra o VSR em gestantes e imunização segue disponível

Desde o dia 11 de dezembro de 2025, quando a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) passou a ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para gestantes, 343 doses do imunizante já foram aplicadas em São Carlos. O Departamento de Vigilância em Saúde reforça a importância da vacinação como forma de proteger os recém-nascidos contra doenças respiratórias graves.

Indicada para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, a vacina é administrada em dose única por gestação e tem como principal objetivo proteger o bebê nos primeiros meses de vida, período considerado de maior vulnerabilidade. A imunização da mãe possibilita a transferência de anticorpos pela placenta, garantindo proteção passiva ao recém-nascido, especialmente contra quadros de bronquiolite e pneumonia.

O Vírus Sincicial Respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e está entre as principais causas de pneumonia em bebês. Estudos apontam que a vacina apresenta alta eficácia na prevenção de casos graves, com 81,8% de proteção nos primeiros 90 dias de vida, mantendo bons índices de proteção até os seis meses.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, todas as gestantes a partir da 28ª semana devem se vacinar, independentemente da idade. “É uma dose única por gravidez, segura, com possíveis reações leves, como dor no local da aplicação, e extremamente eficaz na proteção do bebê”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, também destacou a importância da imunização. “A vacinação da gestante é uma das estratégias mais importantes para proteger o bebê logo nos primeiros meses, quando o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. O Vírus Sincicial Respiratório é uma das principais causas de internações por bronquiolite e pneumonia, e a vacina oferecida pelo SUS reduz de forma significativa o risco de casos graves”, ressaltou.

Em São Carlos, a vacina contra o VSR está disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

