São Carlos ainda não tem previsão para receber vacina contra a dengue

A Butantan-DV destaca-se pela tecnologia de dose única, o que permite uma imunização mais rápida da população. Foto: Divulgação/Governo de SP - Crédito: Agência SP

O município de São Carlos ainda não tem qualquer previsão da Secretaria Estadual da Saúde para a chegada das doses da vacina contra a dengue à cidade. Neste domingo, 18 de janeiro, a cidade de Botucatu inicia a vacinação em massa com a Butantan-DV, a vacina 100% brasileira desenvolvida pelo Instituto Butantan, que protege contra os quatro sorotipos da doença. A cidade é uma das três escolhidas pelo Ministério da Saúde para um estudo de impacto da imunização.

O diretor da Fundação ParqTec, professor Sylvio Goulart Rosa Júnior, comemora a geração da vacina e afirma que tal feito comprova a capacidade dos cientistas paulistas e brasileiros. “A Butantan-DV mostra que investir em inovação, em ciência, é o futuro do país. A luta hoje é pelo conhecimento, e São Carlos tem um ecossistema que serve de modelo para todo o Brasil”, ressalta.

ESTRATÉGIAS – A campanha será realizada inicialmente no município de Botucatu, escolhido por sua estrutura de saúde e pela experiência comprovada em operações de vacinação em massa contra a Covid-19.

A estratégia tem como meta proteger 90% da população entre 15 e 59 anos e avaliar, em larga escala, a efetividade do novo imunizante, que já demonstrou segurança e eficácia em estudos clínicos anteriores. A Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) da Unesp participa da ação e vai monitorar de perto os casos de dengue no município, a partir de uma análise laboratorial criteriosa. Os resultados vão compor o estudo.

No dia da vacinação, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Botucatu e o Espaço Saúde estarão abertos das 8h às 17h para atender a população. A orientação é que os moradores procurem, preferencialmente, a unidade de referência de seu bairro, o que ajuda a organizar e agilizar o atendimento. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Diferente das demais vacinas disponíveis no mercado, a Butantan-DV destaca-se pela tecnologia de dose única, o que permite uma imunização mais rápida da população e reduz drasticamente os custos e a logística de aplicação.

ENSAIOS E RESULTADOS – A aprovação da vacina é sustentada pelos resultados de cinco anos de acompanhamento dos voluntários do ensaio clínico de fase 3, encaminhados à Anvisa. De acordo com o estudo, no público de 12 a 59 anos, o imunizante apresentou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue.

O estudo, conduzido entre 2016 e 2024, avaliou a Butantan-DV em mais de 16 mil voluntários residentes em 14 estados brasileiros. Resultados anteriores do acompanhamento de dois e 3,7 anos foram publicados no The New England Journal of Medicine e na The Lancet Infectious Diseases, respectivamente.

Composto pelos quatro sorotipos do vírus da dengue, o imunizante mostrou-se seguro e eficaz tanto em pessoas com infecção prévia quanto naquelas que nunca tiveram contato com o patógeno. A maioria das reações foi leve a moderada, sendo as principais dor e vermelhidão no local da injeção, exantema (manchas vermelhas) no corpo, dor de cabeça e fadiga. Eventos adversos graves relacionados à vacina foram raros, e todas as pessoas se recuperaram.

A vacina contra a dengue do Instituto Butantan é a primeira no mundo que pode ser aplicada em apenas uma dose, o que tem potencial para facilitar a adesão do público e a logística da estratégia. Os benefícios da dose única foram descritos em um relatório publicado por pesquisadores do Reino Unido na Human Vaccines & Immunotherapeutics, em 2018. O estudo apontou que programas de imunização com menos doses estão associados a uma melhor cobertura vacinal e ao enfrentamento da doença.

OUTROS PÚBLICOS – O Instituto Butantan pretende ampliar a faixa etária de vacinação tanto para o público pediátrico quanto para aqueles acima de 60 anos. Para isso, já recebeu aprovação da Anvisa para avaliar a vacina contra a dengue na população de 60 a 79 anos. Se os resultados da pesquisa forem satisfatórios, será possível solicitar à agência reguladora a inclusão desse grupo nas recomendações do imunizante. Além disso, mais dados deverão ser coletados para avaliar a possível inclusão de crianças de 2 a 11 anos nas recomendações da vacina. Os estudos clínicos realizados já comprovaram que a vacina é segura nessa faixa etária.

