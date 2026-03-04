Santa Casa de SÃ£o Carlos recebe R$ 98,4 milhÃµes da Tabela SUS Paulista

Em 2025, o Estado alcanÃ§ou o maior volume de cirurgias eletivas jÃ¡ registrado na rede do SUS paulista. - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

A Santa Casa de Misericórdia de São Carlos recebeu R$ 98.451.492,89 em repasses nos dois primeiros anos da Tabela SUS Paulista, em 2024 e 2025. O volume é o maior destinado aos hospitais de toda a região. No mesmo período, a Santa Casa de Araraquara recebeu um montante de R$ 78.715.873,50.

No total, o Departamento Regional de Saúde de Araraquara concentrou R$ 279 milhões dos cerca de R$ 9 bilhões repassados pela Tabela SUS Paulista nos dois primeiros anos do programa do Governo de São Paulo. Os recursos foram destinados a 28 instituições da região, em complemento aos valores da tabela federal do SUS, com foco em hospitais filantrópicos e Santas Casas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), a Tabela SUS Paulista foi criada para corrigir uma defasagem histórica nos repasses federais e ampliou a remuneração de procedimentos hospitalares e ambulatoriais, garantindo maior sustentabilidade financeira às instituições e contribuindo para o aumento da oferta de serviços à população.

“A Tabela SUS Paulista garantiu mais previsibilidade, fortaleceu os hospitais, aumentou a oferta de serviços e viabilizou avanços expressivos em áreas de alta complexidade, refletindo diretamente na redução das filas e na melhoria do atendimento à população”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

RECORDE DE CIRURGIAS ELETIVAS – Em 2025, o Estado alcançou o maior volume de cirurgias eletivas já registrado na rede do SUS paulista, com 1,3 milhão de procedimentos, crescimento de 85,7% em relação a 2022, quando foram realizadas cerca de 700 mil cirurgias. Nos três anos da atual gestão, já são 3,5 milhões de cirurgias realizadas. Em 2023, foram 1 milhão de procedimentos e, em 2024, 1,2 milhão. O avanço é reflexo da ampliação dos serviços, do fortalecimento dos hospitais e do modelo de financiamento impulsionado pela Tabela SUS Paulista.

Os resultados assistenciais do programa refletem esse avanço. As internações de alta complexidade acumulam alta de 37,9% na comparação entre 2022 e 2025. No mesmo período, as cirurgias bucomaxilofaciais alcançaram crescimento de 116% até 2025, em relação a 2022. As cirurgias neurológicas registraram expansão de 60% até 2025, também na comparação com 2022. Já as cirurgias de mama apresentaram crescimento de 30% até 2025.

“Esse crescimento consistente mostra que a Tabela SUS Paulista se consolidou como uma política estruturante para a saúde pública no Estado de São Paulo”, ressalta Eleuses Paiva.

Com o reforço nos recursos, os hospitais expandiram a capacidade assistencial, aumentaram internações e cirurgias e contribuíram para a redução de filas em diferentes regiões paulistas.

MAIS TRANSPARÊNCIA – O Governo de São Paulo disponibiliza a qualquer cidadão o acesso a todos os valores pagos, detalhados por instituição filantrópica, referentes à Tabela SUS Paulista, demonstrando o compromisso da gestão com a transparência. Para conhecer os dados, basta acessar: nies.saude.sp.gov.br/ses.

CONFIRA AS CINCO INSTITUIÇÕES QUE RECEBERAM MAIS REPASSES NA REGIÃO:

INSTITUIÇÃO | VALOR (2024-2025)

Santa Casa de São Carlos — R$ 98.451.492,89

Santa Casa de Araraquara — R$ 78.715.873,50

Hospital Carlos Fernando Malzoni (Matão) — R$ 42.067.406,39

Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga — R$ 12.255.222,66

Santa Casa de Misericórdia de Itápolis — R$ 11.483.847,03

