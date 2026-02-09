Santa Casa de São Carlos recebe acelerador linear de última geração para tratamento do câncer

Acelerador linear de última geração - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos recebe nesta terça-feira (10), por volta das 10h, um novo acelerador linear de última geração, considerado um dos equipamentos mais modernos do mundo no combate ao câncer. Destinado pelo Governo Federal, o aparelho chegará à instituição em dois caminhões lacrados, seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança exigidos para o transporte desse tipo de tecnologia.

O equipamento foi conquistado em dezembro de 2024, quando a Santa Casa foi contemplada pelo Governo Federal com o recurso. O novo acelerador linear permitirá a realização de radioterapia de forma extremamente precisa e segura, atingindo exclusivamente as células tumorais e preservando os tecidos saudáveis ao redor, o que reduz efeitos colaterais e aumenta a eficácia do tratamento.

A chegada do equipamento representa uma importante conquista para a saúde de São Carlos e de toda a região. O novo acelerador substituirá o aparelho atualmente em uso e possibilitará a aplicação de técnicas mais avançadas, alinhadas às práticas adotadas nos principais centros oncológicos do mundo.

Para a substituição, será necessário cumprir uma série de etapas técnicas e regulatórias, como a desmontagem do equipamento antigo, adequações estruturais, instalação do novo aparelho, testes rigorosos de qualidade, dosimetria (comissionamento) e autorizações da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), da SENEN e da Vigilância Sanitária. Em razão desse processo, haverá uma suspensão temporária dos atendimentos de radioterapia na Santa Casa, prevista para o final de fevereiro, com início da retirada do equipamento atual no começo de março.

De acordo com o diretor de Estratégia e Inovação da Santa Casa, Dr. Flávio Guimarães, toda a transição foi cuidadosamente planejada para garantir a continuidade do atendimento aos pacientes. Durante o período de suspensão, os pacientes serão encaminhados para unidades de referência em Araraquara e, se necessário, também em Jaú e Ribeirão Preto, com transporte, agendamentos e suporte custeados pela própria instituição.

Os pacientes afetados pela suspensão temporária já estão sendo comunicados individualmente, e aqueles que estão em tratamento terão a continuidade assegurada por meio da rede de referência, com acompanhamento da equipe da Santa Casa.

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, destacou a importância do investimento. Segundo ele, a chegada do acelerador linear de última geração é uma conquista histórica para a instituição, para São Carlos e para toda a região, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliando o acesso a tratamentos oncológicos mais modernos, eficazes e seguros.

