Santa Casa alerta sobre prevenÃ§Ã£o do cÃ¢ncer de colo do Ãºtero e importÃ¢ncia da vacina contra o HPV

Além de estar diretamente relacionado ao câncer de colo do útero, o HPV também pode causar outros tipos de câncer, como de pênis, vagina, canal anal e de cabeça e pescoço. Por isso, a vacinação é considerada uma das principais formas de prevenção contra diversos tipos de câncer associados ao vírus.

A vacina contra o HPV é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes.

Atualmente, a imunização é indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos e, desde o ano passado, foi ampliada também para jovens de até 19 anos que ainda não foram vacinados.

De acordo com a médica oncologista da Santa Casa de São Carlos, Dra. Patricia Bottamedi Ratto Guimarães, a vacina representa um avanço importante na prevenção do câncer. “A vacinação contra o HPV é uma das formas mais eficazes de prevenção contra o câncer de colo do útero e outros tipos de tumores associados ao vírus. Hoje, crianças e adolescentes de 9 a 19 anos podem receber a vacina gratuitamente, em dose única, e é fundamental que pais e responsáveis estejam atentos a essa oportunidade de proteger seus filhos”, explica a especialista.

A médica reforça ainda que a conscientização é essencial para aumentar a cobertura vacinal e reduzir a incidência desses tipos de câncer no futuro. “Quando falamos em vacina contra o HPV, estamos falando em prevenção do câncer. Por isso, é muito importante que as famílias procurem as unidades de saúde e garantam a imunização de crianças e adolescentes dentro da faixa etária indicada”, destaca Dra. Patricia.

O mês de março é dedicado à conscientização sobre o câncer de colo do útero e à importância da vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano), principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. O câncer de colo do útero está entre os tumores mais frequentes na população feminina brasileira, o que torna fundamental ampliar o acesso à informação e às estratégias de prevenção.