segunda, 02 de fevereiro de 2026
Saúde

Reino Unido alerta para risco de pancreatite em usuários de canetas emagrecedoras

02 Fev 2026 - 10h59Por Da redação
Canetas emagrecedora - Crédito: FreepikCanetas emagrecedora - Crédito: Freepik

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (MHRA) emitiu um alerta sobre o risco — considerado pequeno — de casos de pancreatite aguda grave associados ao uso de medicamentos agonistas do GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras.

Em nota oficial, a MHRA informou que a pancreatite aguda já é reconhecida como um possível efeito colateral desse tipo de medicamento, embora seja pouco frequente. Segundo o órgão, em situações extremamente raras, a condição pode evoluir para quadros graves, com complicações potencialmente sérias.

Diante disso, a agência recomenda que médicos e pacientes fiquem atentos aos primeiros sinais da doença, para evitar a progressão do quadro. Entre os principais sintomas estão dor abdominal intensa e persistente — que pode irradiar para as costas —, além de náuseas e vômitos.

A diretora de Segurança da MHRA, Alison Cave, ressaltou que, para a grande maioria dos pacientes que utilizam os agonistas do GLP-1 sob prescrição médica, os medicamentos são considerados seguros e eficazes. “Eles proporcionam benefícios significativos para a saúde”, afirmou.

Segundo Alison, o risco de desenvolvimento de efeitos colaterais graves é muito baixo, mas a conscientização é fundamental. “É importante que pacientes e profissionais de saúde estejam cientes e atentos aos sintomas associados”, completou.

Entenda

Os medicamentos agonistas do GLP-1 são indicados principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2. Alguns produtos também são aprovados para o controle do peso corporal e para a redução do risco cardiovascular em pessoas com doenças já estabelecidas e alto índice de massa corporal (IMC).

Uma pesquisa recente da University College London estima que cerca de 1,6 milhão de adultos na Inglaterra, País de Gales e Escócia utilizaram as chamadas canetas emagrecedoras entre o início de 2024 e o começo de 2025 com finalidade de perda de peso. Entre os medicamentos mais usados estão a semaglutida, comercializada como Wegovy e Ozempic, e a tirzepatida, conhecida como Mounjaro.

