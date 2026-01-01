Reforma da UBS do Azulville é concluída e atendimentos serão retomados a partir de segunda-feira

UBS Azulville -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu a reforma completa da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Azulville. Os atendimentos à população serão retomados na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O investimento total na obra foi de R$ 335.682,19.

Durante o último ano, o prédio da UBS do Azulville foi utilizado temporariamente para os atendimentos do Centro Municipal de Especialidades (CEME), que também passou por um processo de modernização. Nesse período, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) cadastrados na UBS do Azulville foram atendidos na unidade da Vila Isabel, garantindo a continuidade dos serviços.

Com a conclusão das obras no CEME, a Administração Municipal aproveitou a reorganização dos atendimentos para executar a modernização completa da UBS do Azulville.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a qualidade da rede pública. “Aproveitamos que os atendimentos já estavam sendo realizados em outra unidade para executar a reforma, garantindo melhorias estruturais importantes. Essas mudanças refletem o compromisso do prefeito Netto Donato com um atendimento mais humanizado, eficiente e seguro”, destacou.

O prefeito Netto Donato também ressaltou a importância da obra para o fortalecimento da atenção básica. “Concluir a reforma da UBS do Azulville é mais um passo importante no fortalecimento da nossa rede de saúde. Estamos investindo para que a população seja atendida em espaços adequados, seguros e acolhedores, com estrutura moderna e funcional. Nosso compromisso é cuidar das pessoas, valorizar os profissionais da saúde e garantir serviços públicos de qualidade em todos os bairros”, afirmou.

A reforma contemplou pintura interna e externa, ampliação da infraestrutura física e criação de novos ambientes, como sala de coleta, consultório ginecológico com banheiro, sala de fisioterapia e consultório odontológico. Também foram realizados serviços na cobertura, substituição de 12 portas, revisão completa das instalações hidráulicas, ampliação das redes lógica e elétrica e pavimentação total dos calçamentos internos e externos.

A unidade ainda recebeu adequações de acessibilidade conforme as normas vigentes, aplicação de filme espelhado em todos os vidros para melhorar o conforto térmico e a luminosidade, impermeabilização do piso de granilite e reforço da segurança patrimonial, com instalação de gradil metálico em todo o entorno, grades nos acessos principais, nova central de alarme e câmeras de monitoramento.

Além disso, a UBS foi equipada com mobiliário planejado nas salas de procedimentos, vacinação, cozinha, consultório odontológico, inalação, esterilização, expurgo e sala de curativos, garantindo melhores condições de trabalho às equipes e mais conforto aos usuários.

A equipe da UBS do Azulville é composta por três clínicos gerais, um pediatra, dois ginecologistas, duas enfermeiras, seis técnicos de enfermagem, dois dentistas e dois auxiliares administrativos.

