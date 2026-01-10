Pneumonia é a doença que mais mata na região de São Carlos

O tabaco é um dos grandes vilões dos casos de doenças pulmonares - Crédito: Pixabay

Com 1.172 óbitos entre janeiro de 2024 e outubro de 2025, a pneumonia foi a maior causa de morte registrada nos 24 municípios que fazem parte do Departamento Regional de Saúde de Araraquara, órgão regional da Secretaria Estadual da Saúde. Foram 641 óbitos em 2024 e 531 entre janeiro e outubro de 2025.

A média chegou a 53 mortes por mês nos dois anos pesquisados. As informações são do Sistema de Informações sobre Mortalidade, obtidas com exclusividade pelo SÃO CARLOS AGORA.

Na sequência vem o infarto agudo do miocárdio. Em 2024, esse problema matou 479 pessoas (média mensal de 39,91) e, em 2025, foram oficializadas outras 531 mortes (média mensal de 37,3).

O item “outros transtornos do trato urinário” causou 252 mortes (média mensal de 21) em 2024 e 212 casos (média mensal de 21,12) em 2025. Outras 254 pessoas morreram por “outras – doença pulmonar obstrutiva crônica” em 2024, com média mensal de 21,16. Em 2025, foram 208 óbitos, numa média de 20,8 por mês.

A insuficiência cardíaca foi a causa da morte de 241 pessoas (média de 20 por mês) em 2024 e de 185 em 2025, com média de 18,5 óbitos por mês.

No total, o DRS III registrou 3.376 mortes, sendo 1.867 em 2024 e 1.509 em 2025. A média de óbitos registrados foi de 155,5 por mês em 2024 e de 150,9 em 2025.

O DRS III – Araraquara abrange uma região com diversos municípios, incluindo Araraquara, São Carlos, Matão, Ibitinga, Itápolis, Porto Ferreira, Descalvado, Dourado, Gavião Peixoto, Ibaté, Rincão, Boa Esperança do Sul, Santa Lúcia, Motuca, Nova Europa, Ribeirão Bonito, Cândido Rodrigues, Borborema, Fernando Prestes, Santa Ernestina, Santa Rita do Passa Quatro, Tabatinga, Américo Brasiliense, Trabiju e Taquaritinga, fazendo parte da Região Administrativa Central de São Paulo, segundo documentos da Secretaria de Saúde do Estado.

O cardiologista Vicente Matinata: “Um paciente pode entrar na internação por conta de um infarto e durante esta internação pode adquirir uma pneumonia”

COMPLEXIDADE NA DEFINIÇÃO DE CAUSAS DE MORTE – O médico cardiologista da Santa Casa de São Carlos, Vicente Matinata, explica que a questão dos atestados de óbito tem uma complexidade grande na definição da verdadeira causa da morte. “A gente geralmente registra o motivo da entrada do paciente no hospital e depois a causa final da morte. Um paciente pode entrar na internação por conta de um infarto e, durante essa internação, pode adquirir uma pneumonia. Então, a causa final pode ser dada como pneumonia, embora a entrada seja o infarto”, destaca.

Segundo Matinata, de forma geral, o infarto e o AVC (Acidente Vascular Cerebral) continuam sendo as principais causas de morte na população. “Outra causa importante de mortalidade são as doenças oncológicas (cânceres), principalmente de intestino, tanto para homens quanto para mulheres; de próstata para homens, talvez com mortalidade um pouco menor; e os cânceres ginecológicos, como mama e colo do útero, para as mulheres.”

Outro problema de saúde que causa muitas mortes no sistema de saúde e que circunda tanto a questão cardiovascular quanto a oncológica, de acordo com Matinata, são as doenças infecciosas. “Às vezes, a pessoa se interna por conta de uma doença oncológica e desenvolve uma infecção urinária ou uma pneumonia”, conclui.

UM AVC POR DIA – A Santa Casa de Misericórdia de São Carlos registra uma média de um caso de Acidente Vascular Cerebral (AVC) por dia. O hospital também atende Porto Ferreira, Descalvado, Ibaté, Dourado e Ribeirão Bonito, oferecendo média e alta complexidade para uma população de cerca de 450 mil habitantes.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença que ocorre quando o fluxo de sangue para o cérebro é bloqueado ou interrompido. Isso provoca a morte de células nervosas, o que pode levar à paralisia ou incapacidade. O AVC é popularmente conhecido como “derrame” e é uma das principais causas de morte e incapacitação no mundo.

Existem dois tipos de AVC:

Acidente Vascular Isquêmico (AVCI) – ocorre quando os vasos sanguíneos ficam entupidos, impedindo a chegada de sangue ao cérebro.

Acidente Vascular Hemorrágico (AVCH) – ocorre quando os vasos sanguíneos se rompem, causando uma hemorragia cerebral.

Algumas causas de AVC são trombose, embolia, malformação arterial cerebral (aneurisma), hipertensão arterial e cardiopatias.

“Tanto para o infarto quanto para o AVC, os fatores de risco são os mesmos: hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado e tabagismo. Entre os jovens, o tabagismo é a maior causa. O sedentarismo e a obesidade também são fatores complicadores. Esses fatores são silenciosos e muitas vezes não apresentam sintomas. O correto é realizar exames laboratoriais e, no caso de hipertensos, aferir a pressão diariamente”, destaca o cardiologista Vicente Matinata.

