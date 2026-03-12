Pesquisa sobre dor lombar avalia como a oferta de fisioterapia pode influenciar no resultado do tratamento

Investigar como diferentes formatos de entrega da intervenção fisioterapêutica influenciam os resultados clínicos e a relação entre custos e benefícios do tratamento. Este é objetivo central de uma pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O projeto convida pessoas com dor lombar para sessões de tratamento gratuitas.

O formato de entrega da intervenção terapêutica refere-se ao modelo no qual a fisioterapia será ofertada ao paciente, como, por exemplo, atendimentos domiciliares, presenciais, em clínicas, hospitais, serviços comunitários, por videochamadas e até mesmo por mensagens. "Esses diferentes formatos podem influenciar em aspectos importantes, como adesão ao tratamento, aumento do acesso ao cuidado, principalmente para pessoas com dificuldade de deslocamento, diminuição do risco de transmissão de doenças e de custos associados ao tratamento, tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde", explica Camila Nepomuceno Broisler, doutoranda responsável pela pesquisa, sob orientação de Luiz Fernando Approbato Selistre, docente do Departamento de Fisioterapia da Universidade.

Broisler relata que o estudo é importante por tratar sobre a dor lombar, o distúrbio musculoesquelético que mais resulta em redução da funcionalidade no mundo, segundo a pesquisadora. "Atualmente, sabemos que o exercício terapêutico é uma das principais intervenções para o tratamento, porém muitas pessoas enfrentam dificuldades para manter a prática regular desses exercícios, o que pode comprometer os resultados, visto que a adesão ao exercício é uma parte muito importante para o sucesso da intervenção", acrescenta. Nesse sentido, Broisler aponta que investigar como diferentes formatos de oferecer tratamento fisioterapêutico influenciam nos resultados clínicos e na relação custo-benefício do tratamento pode contribuir para orientar a tomada de decisão clínica, ampliar o acesso ao cuidado, otimizar recursos de saúde e melhorar a organização dos serviços.

Para realizar o estudo, são convidadas pessoas entre 18 e 65 anos, que tenham dor lombar, há pelo menos três meses. Os participantes receberão avaliação e tratamento fisioterapêutico gratuitos e a intervenção ocorrerá ao longo de 12 semanas, incluindo educação sobre dor, exercícios terapêuticos e orientações para o manejo da dor no dia a dia.

As pessoas interessadas em participar da pesquisa devem preencher este formulário eletrônico https://forms.gle/twE1U9RyYWwSXNw46

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 88446325.8.0000.5504).

