terça, 27 de janeiro de 2026
Saúde

Pesquisa oferece tratamento gratuito para pessoas com dor crônica no ombro

27 Jan 2026 - 12h54Por Jessica Carvalho R
Pessoas entre 18 e 65 anos que sofrem com dor no ombro há mais de três meses podem participar de uma pesquisa que oferece dois meses de tratamento gratuito. A iniciativa é voltada a voluntários interessados em receber acompanhamento especializado para o alívio da dor.

O tratamento faz parte de um estudo desenvolvido pelo Laboratório do Ombro, vinculado a um programa de pós-graduação em fisioterapia, com apoio da FAPESP. A participação é totalmente voluntária e não gera custos aos participantes.

De acordo com os responsáveis, o objetivo da pesquisa é avaliar abordagens terapêuticas para o tratamento da dor crônica no ombro, contribuindo tanto para a melhora da qualidade de vida dos participantes quanto para o avanço científico na área da saúde.

Os interessados que se enquadram nos critérios, idade entre 18 e 65 anos e dor no ombro persistente por mais de três meses, podem entrar em contato para obter mais informações e realizar a triagem.

Contato: Matheus Gregorio: (14) 99679-3919 ou Laboratório do Ombro: (16) 3306-6695

E-mail: matheusgregorio@estudante.ufscar.br

A pesquisa possui aprovação ética, sob o CEP/CAAE nº 87230525.0.0000.5504,

