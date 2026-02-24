Pesquisa desenvolve instrumento para avaliação cognitiva e motora de idosos em estágio leve do Alzheimer

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está conduzindo uma pesquisa que pode representar um avanço significativo na avaliação de pessoas com doença de Alzheimer em estágio leve. O estudo é desenvolvido pelo Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa em Saúde do Idoso (LaPeSI) e tem como objetivo criar uma nova tecnologia capaz de avaliar, de forma simultânea, as funções cognitivas e motoras.

A iniciativa reúne conhecimentos das áreas da Saúde e da Engenharia, integrando projetos de graduação, mestrado e doutorado. Participam da pesquisa docentes e pesquisadores do Departamento de Fisioterapia (DFisio) e do Departamento de Engenharia Elétrica (DEE).

O projeto é orientado pelas professoras e professores Larissa Pires de Andrade, do DFisio, e Robson Barcellos, do DEE. De acordo com a doutoranda Renata Gerassi, integrante do LaPeSI, o desenvolvimento do novo instrumento busca oferecer medidas automatizadas, válidas e confiáveis.

Segundo a pesquisadora, a proposta pode contribuir para o avanço do conhecimento científico, aprimorar estratégias de avaliação, propor medidas de prevenção e reabilitação e qualificar o cuidado clínico de pessoas com Alzheimer em estágio leve.

Ela explica que a nova tecnologia permitirá avaliar funções cognitivas e motoras de forma concomitante, com baixo custo e fácil transporte, além de possibilitar aplicação em diferentes contextos profissionais. A expectativa é superar limitações presentes nos instrumentos atualmente utilizados.

Outro diferencial destacado é a integração entre avaliação cognitiva e motora em um mesmo teste automatizado, aliada ao caráter interdisciplinar do projeto, que une conhecimentos da Fisioterapia e da Engenharia Elétrica. Após a etapa de validação, o instrumento também poderá ter potencial de uso clínico e comercial.

Convite a voluntários

Para a realização da pesquisa, estão sendo convidadas pessoas com 60 anos ou mais, diagnosticadas com Alzheimer em estágio leve, que consigam caminhar sem auxílio de suportes como bengalas ou andadores, residam em São Carlos e possuam exames de imagem, como ressonância magnética ou tomografia.

Os voluntários participarão de avaliações e testes gratuitos e presenciais no LaPeSI da UFSCar. Ao final do processo, receberão um relatório multidisciplinar sobre sua saúde mental e física, contendo informações sobre o desempenho nos testes, que poderá ser apresentado aos profissionais de saúde responsáveis pelo acompanhamento.

Estão disponíveis 30 vagas para participação no estudo. Os interessados podem entrar em contato pelos seguintes telefones: Renata: (19) 99242-4871 Ana Paula: (81) 99649-7347 Ellen: (16) 98866-5683 ou telefone fixo: (16) 3351-8704

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 83673324.4.0000.5504).