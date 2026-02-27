(16) 99963-6036
Pesquisa de doutorado da UFSCar recruta voluntários com artrose nas mãos para estudo sobre avaliação e exercícios terapêuticos

27 Fev 2026 - 14h57Por Jessica CR
Uma pesquisa de doutorado em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está recrutando voluntários para um estudo que busca investigar se os métodos de avaliação da função das mãos são precisos e adequados para pessoas com osteoartrite (artrose) nas mãos. Além disso, o projeto pretende analisar os efeitos do exercício terapêutico na capacidade de realizar tarefas do dia a dia, na força das mãos e na intensidade da dor.

O projeto é desenvolvido pelo doutorando Décio Bueno Neto, sob orientação da professora Paula Serrão, docente do Departamento de Fisioterapia da UFSCar, e é realizado no Laboratório de Pesquisa em Reumatologia e Reabilitação da Mão (LaPReM).

A osteoartrite é uma doença crônica e degenerativa que afeta as articulações, com maior incidência na população idosa. Quando atinge as mãos, compromete as articulações entre os ossos da mão, do polegar e dos dedos, podendo provocar dor, fraqueza, rigidez, inchaço e formigamento. Esses sintomas dificultam movimentos simples e atividades rotineiras, como segurar objetos, escrever ou abrir recipientes.

Segundo o pesquisador, a avaliação funcional é fundamental para compreender como a doença interfere nos movimentos necessários às atividades diárias. No entanto, embora existam testes específicos para essa finalidade, ainda não há investigações suficientes sobre a precisão e a qualidade desses instrumentos em casos de artrose nas mãos.

Com o estudo, a expectativa é identificar se os testes utilizados apresentam parâmetros adequados de validade e confiabilidade para essa população, contribuindo para que fisioterapeutas e outros profissionais da reabilitação tenham acesso a instrumentos de avaliação mais seguros e eficazes. Os pesquisadores também irão verificar se esses testes conseguem detectar melhorias após o tratamento fisioterapêutico, que envolve exercícios terapêuticos e orientações em saúde.

Podem participar homens e mulheres com mais de 40 anos, que tenham diagnóstico médico de artrose nas mãos, dedos ou polegar, e que não tenham realizado infiltrações ou procedimentos invasivos nos últimos três meses. Os participantes receberão atendimento por 12 semanas, com sessões duas vezes por semana.

Os interessados podem se inscrever por meio do formulário online (https://forms.gle/AKs1T9CYSiLXWMdq8), entrar em contato pelo e-mail projetoartrosemao.ufscar@gmail.com, pelo telefone (16) 99194-8682 ou pelo Instagram @artrosemao.ufscar.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 86427525.6.0000.5504).

