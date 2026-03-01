(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
SaÃºde

Parceria entre Santa Casa e empresa local agiliza cirurgias de prÃ³stata

04 Mar 2026 - 06h10Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
MutirÃ£o cirurgia prÃ³stata - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o MutirÃ£o cirurgia prÃ³stata - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, a Santa Casa de São Carlos realizou um mutirão de cirurgias de próstata para tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB). As intervenções foram conduzidas por urologistas de referência em enucleação endocópica de próstata, procedimento minimamente invasivo que proporciona recuperação rápida, menor risco de complicações e menores taxas de recidiva. Ao todo, foram realizadas 12 cirurgias, beneficiando pacientes do sistema público que sofriam com sintomas do aumento benigno da próstata.

Segundo os médicos responsáveis, a HPB pode causar jato urinário fraco, esforço para urinar, urgência e idas frequentes ao banheiro, impactando diretamente o dia a dia dos pacientes. Esses mutirões oferecem acesso rápido ao tratamento, contribuem para a redução das filas e melhoram significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

A iniciativa contou com o apoio da empresa R3A Medical, de São Carlos, que forneceu equipamentos essenciais para os procedimentos, incluindo a bomba de irrigação iPump e a fonte de luz e câmera de endoscopia iSystem. Sediada no CEAT, a empresa se destaca pelo desenvolvimento e industrialização de dispositivos médicos de alta qualidade, com foco em inovação, sustentabilidade e promoção da saúde. Para a R3A, a participação no mutirão reforça o compromisso com o bem-estar da sociedade e com a melhoria do atendimento médico na cidade.

Leia TambÃ©m

Projeto da UFSCar recruta voluntÃ¡rios que tenham dor no ombro
SaÃºde20h10 - 01 Mar 2026

Projeto da UFSCar recruta voluntÃ¡rios que tenham dor no ombro

Homem fica ferido apÃ³s sofrer queda na Ã¡rea rural de SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a06h23 - 01 Mar 2026

Homem fica ferido apÃ³s sofrer queda na Ã¡rea rural de SÃ£o Carlos

'PulmÃ£o de pipoca' e 'EVALI': conheÃ§a os perigos dos cigarros eletrÃ´nicos
SaÃºde11h29 - 28 Fev 2026

'PulmÃ£o de pipoca' e 'EVALI': conheÃ§a os perigos dos cigarros eletrÃ´nicos

Pesquisa de doutorado da UFSCar recruta voluntÃ¡rios com artrose nas mÃ£os para estudo sobre avaliaÃ§Ã£o e exercÃ­cios terapÃªuticos
SaÃºde14h57 - 27 Fev 2026

Pesquisa de doutorado da UFSCar recruta voluntÃ¡rios com artrose nas mÃ£os para estudo sobre avaliaÃ§Ã£o e exercÃ­cios terapÃªuticos

Infectologista garante que SÃ£o Carlos nÃ£o registra casos de Mpox
VÃ­rus18h52 - 26 Fev 2026

Infectologista garante que SÃ£o Carlos nÃ£o registra casos de Mpox

Ãšltimas NotÃ­cias