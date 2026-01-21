Pacientes ganham acesso a tratamento mais barato para refluxo com genérico aprovado pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro do primeiro medicamento genérico à base de dexlansoprazol, substância utilizada no tratamento de problemas digestivos. O produto é equivalente ao medicamento de referência Dexilant e está indicado para adultos e adolescentes de 12 a 17 anos.

O dexlansoprazol é recomendado para o tratamento e cicatrização da esofagite erosiva, manutenção da cicatrização e alívio da azia associada à Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), além de contribuir na redução da acidez estomacal.

A chegada do genérico ao mercado representa um avanço importante para os pacientes, já que medicamentos genéricos costumam ter preços mais acessíveis, mantendo os mesmos padrões de qualidade, segurança e eficácia dos produtos de referência. A expectativa é que a medida amplie o acesso ao tratamento, especialmente para pessoas que necessitam do uso contínuo da medicação.

Segundo a Anvisa, o novo dexlansoprazol passou por uma avaliação técnica rigorosa, que comprovou sua equivalência terapêutica em relação ao medicamento original, garantindo aos pacientes os mesmos benefícios do tratamento.

