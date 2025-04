Número de casos de dengue apresenta queda em relação as últimas semanas

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

O mais recente Boletim de Arboviroses divulgado pela Prefeitura de São Carlos aponta uma queda no número de novos casos de dengue em comparação com semanas anteriores. Apesar de ainda enfrentar um cenário preocupante, os dados revelam um ritmo de contágio mais lento.

Desde o início de 2025, já foram registradas 17.028 notificações para dengue, com 12.135 casos positivos — sendo 1.349 novos registros na última semana, todos autóctones (contraídos dentro do município). 758 casos a menos do que no período anterior.



Outros 3.001 casos foram descartados e 1.892 ainda aguardam resultado de exame. Até o momento, são 3 óbitos confirmados, 14 em investigação e 3 descartados. A rede de saúde do município contabiliza 24 pacientes internados em enfermarias e 5 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Em comparação, no mesmo período de 2024, o município havia registrado 30.312 notificações com 16.241 casos positivos e 6 óbitos por dengue, demonstrando uma redução significativa tanto em notificações quanto em mortes este ano — embora a situação ainda exija atenção.

Outras arboviroses também continuam sendo monitoradas. Para Chikungunya, foram registradas 211 notificações em 2025, com 2 casos positivos (sendo um importado), 195 descartados e 9 em investigação. Em relação à Zika, houve 135 notificações, todas descartadas. Já a Febre Amarela registrou 1 caso confirmado com óbito, além da análise em andamento de um macaco encontrado morto na mata do Parque Santa Marta.

