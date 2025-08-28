Neste sábado tem plantão especial de vacinação contra HPV

Neste sábado, 30 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos promove um plantão especial de vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), voltado para adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados. A ação faz parte da campanha de resgate vacinal, uma estratégia nacional para ampliar a proteção contra o vírus que pode causar diversos tipos de câncer. O atendimento será realizado das 13h às 17h em oito unidades de saúde: UBS’s Redenção, Cruzeiro do Sul, Vila São José e USF’s Jóquei Clube, Santa Angelina, Astolpho/Munique, Aracy (Equipe 1) e Antenor Garcia.

A vacina disponível é a quadrivalente, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Ela é aplicada em dose única e está disponível gratuitamente pelo SUS. Embora a vacinação de rotina contemple jovens de 9 a 14 anos, neste momento a faixa etária de 15 a 19 anos também está incluída como público prioritário.

Em São Carlos, há 10.456 adolescentes não vacinados, sendo 3.767 meninas e 6.689 meninos. A meta da campanha é vacinar 90% desse público até o fim do período de intensificação. “Falar de prevenção é de cuidado com quem mais precisa da nossa atenção: nossas crianças e adolescentes. Esse plantão é uma oportunidade de proteger os jovens contra doenças graves e evitáveis”, afirma Denise Gomide, diretora de Vigilância em Saúde.

Durante a semana, a vacinação continua normalmente em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Para se vacinar, é necessário apresentar a carteira de vacinação e estar acompanhado de um responsável, no caso de menores de idade.

Leia Também