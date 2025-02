Médicos da Santa Casa de São Carlos partem para missão em Barco Hospital na Amazônia

Crédito: Divulgação

Quatro médicos da Santa Casa de São Carlos embarcarão em uma missão especial para levar atendimento médico à população ribeirinha do Amazonas. A equipe, composta pelos cirurgiões gerais recém-formados na residência Letícia Bento, Tábata Ramos, Stefano Dainezi e pela pediatra Thilara Mariano, integrará uma expedição do Barco Hospital na Amazônia - São João XXIII, que percorrerá a região para prestar assistência à comunidade do Jacaré, localizada na cidade de Manacapuru. A comunidade abriga cerca de mil habitantes, enquanto o município como um todo tem uma população significativamente maior.

A viagem terá início no dia 20 de fevereiro, com deslocamento até Manaus, onde os profissionais embarcarão no barco para uma jornada de aproximadamente oito horas até o local dos atendimentos. A ação tem como objetivo oferecer cuidados médicos essenciais e contribuir para a saúde da população ribeirinha, que enfrenta dificuldades no acesso a serviços médicos especializados.

A médica Thilara Mariano destaca a importância dessa experiência: "A expectativa é que possamos atender um grande número de pessoas. O mais valioso nesse trabalho é a oportunidade de compartilhar nossos conhecimentos médicos e, ao mesmo tempo, viver uma experiência transformadora. Será um trabalho totalmente voluntário, e o maior retorno que teremos será o enriquecimento espiritual. Durante esses sete dias, teremos a chance de aprender mais sobre a cultura manauara e compreender de perto a real necessidade da população. Somos gratos à Santa Casa por essa oportunidade."

O gerente do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), André Mascaro, ressalta que essa iniciativa reforça a missão do Instituto na formação de profissionais qualificados e comprometidos com a saúde pública. "O IEP tem um compromisso com a excelência na formação médica e com o desenvolvimento humano dos nossos residentes. Ver nossos profissionais participando de um projeto tão importante demonstra o impacto positivo do nosso trabalho e o preparo dos nossos médicos para enfrentar desafios e atuar com empatia e dedicação."

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, a participação dos médicos na expedição reforça o compromisso da instituição com a responsabilidade social e a valorização da formação médica. "A Santa Casa se orgulha em ver seus médicos levando cuidado e conhecimento para regiões de difícil acesso. Essa expedição representa o espírito humanitário que norteia a nossa instituição e mostra que a formação oferecida aqui prepara profissionais não apenas tecnicamente, mas também para atuar com sensibilidade e compromisso social."

