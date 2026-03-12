A Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, da Santa Casa de São Carlos, passou a ser referência para a aplicação do Nirsevimabe em bebês que fazem parte de grupos de risco, conforme critérios definidos pelo Ministério da Saúde. O medicamento é indicado para proteger recém-nascidos e crianças mais vulneráveis contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), um dos principais causadores de bronquiolite e de infecções respiratórias graves na infância.

O Nirsevimabe é destinado a recém-nascidos prematuros, com idade gestacional de até 36 semanas e 6 dias, e também a crianças de até 23 meses que apresentam comorbidades específicas, como cardiopatia congênita, broncodisplasia, imunocomprometimento grave, síndrome de Down, fibrose cística, doença neuromuscular e anomalias congênitas das vias aéreas.

O medicamento atua como uma proteção para o organismo do bebê, ajudando a evitar que o vírus provoque quadros respiratórios mais graves, especialmente nos primeiros meses de vida, período em que as crianças são mais vulneráveis.

A diretora de Práticas Assistenciais da Santa Casa, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, explica que a iniciativa representa um avanço importante no cuidado com os recém-nascidos mais vulneráveis. “O Vírus Sincicial Respiratório é uma das principais causas de internações de bebês por problemas respiratórios. A aplicação do Nirsevimabe nos grupos de risco permite oferecer uma proteção adicional para essas crianças, reduzindo as chances de complicações e contribuindo para um início de vida mais seguro”, destacou.

A médica pediatra e gerente do Eixo Materno Infantil da Santa Casa, Dra. Danielle Penedo, ressalta que o vírus preocupa especialmente nos primeiros meses de vida. “O Vírus Sincicial Respiratório é um dos principais causadores de bronquiolite em lactentes, principalmente entre seis meses e dois anos de idade, e pode provocar quadros respiratórios importantes, com necessidade de internação hospitalar e, em alguns casos, até de cuidados em UTI. A utilização do Nirsevimabe representa um avanço importante na prevenção dessas formas mais graves da doença”, explicou.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, ressalta que a designação da maternidade como referência reforça o papel da instituição na assistência materno-infantil da região. “A Santa Casa tem buscado constantemente fortalecer seus serviços e incorporar novas estratégias de cuidado que beneficiem a população. Ser referência para a aplicação desse medicamento demonstra a confiança na estrutura da nossa maternidade e no trabalho desenvolvido por nossas equipes”, afirmou.

